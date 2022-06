Il Family Day Andriani Spa, celebrare l'unicità della persona

Inclusività significa non solo accettare, ma anche saper valorizzare le caratteristiche uniche di ogni persona. Ne è ben consapevole Andriani S.p.A. Società Benefit, azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che, nel suo percorso di impresa virtuosa ed innovativa, in cui ogni attività è posta in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuove internamente, ma non solo, un modello relazionale basato su fiducia reciproca, integrazione e scambio tra tutte le persone, indipendentemente da ruolo, genere, orientamento sessuale o anzianità lavorativa.

Per Andriani, infatti, riconoscere la diversità come risorsa è fondamentale per un sano sviluppo aziendale e sociale, per una crescita sostenibile e per la creazione di valore condiviso. Non a caso, l’azienda ha scelto il tema della singolarità dell’individuo come fil rouge della quinta edizione del Family Day, che si terrà presso la sede di Gravina in Puglia sabato 18 giugno.

A cominciare dal catering, appositamente studiato con menù dedicati alle diverse culture dell’Europa del Mediterraneo, dell’Africa e dell’Oriente, l’evento offrirà momenti di riflessione e situazioni anche ricreative che richiamino o si focalizzino sui temi della singolarità e dell’inclusione. Tra questi, il gazebo Educational dove, oltre al racconto dei progetti in essere, sarà tangibilmente dimostrato quanto, attraverso la cooperazione di gruppo, può trovare spazio la valorizzazione dell’unicità di ciascuno.

I progetti Educational promossi da Andriani, infatti, puntano, prima di tutto, a favorire un clima di scambio e condivisione delle peculiarità di ciascun bambino/bambina o ragazzo/ragazza, che durante i laboratori hanno modo di esprimersi liberamente, condividendo attitudini, creatività, ed emozioni. O ancora, l’esibizione di Performance Art con i bambini di Arts Academy, il percorso formativo che Andriani dedica ai figli dei dipendenti, frutto dell’integrazione fra diverse forme artistiche, così come l’intervento dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per illustrare come sia possibile dare vita a una reale integrazione culturale anche attraverso esperienze gastronomiche.

A concludere poeticamente la giornata, lo spettacolo Up&Down, di e con Paolo Ruffini: un viaggio sensibile e ironico per raccontare la bellezza che risiede nelle diversità.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine.

La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell!azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell!Agenda 2030, promossi dall!ONU per un!economia globale più sostenibile.

