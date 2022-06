Italia senza gas, grazie Draghi e Di Maio

Gas, si va verso il razionamento: la colpa è soltanto di una classe politica narcisista, incapace di vedere oltre il proprio ombelico

Era il 2 marzo di quest'anno e il signor Luigi Di Maio, ufficialmente ministro degli Esteri della Repubblica italiana, dichiarava "Putin è peggio di un animale". Sono seguite altre dichiarazioni durissime del signor Mario Draghi, ufficialmente presidente del Consiglio della Repubblica italiana, contro il presidente della Federazione russa. Il risultato delle posizioni di questi due geni? Mosca taglia il gas all'Italia e, come ha scritto Affaritaliani.it, ridurrà ancora di più le forniture provocando un drammatico razionamento (un vero caos economico e sociale).

Di Maio e Draghi hanno voluto fare i protagonisti e accodarsi ai guerrafondai di Usa e Regno Unito Joe Biden e Boris Johnson. Potevano e dovevano stare sereni, fare i bravi. E invece il loro protagonismo mette in ginocchio il Paese. Quello che serviva, pur nella solidarietà con l'Ucraina aggredita, era un approccio moderato visto che come sanno tutti, anche alla Farnesina e a Palazzo Chigi, oltre il 40% del gas che viene usato in Italia arriva dalla Russia. Il prossimo inverno, quando le scorte saranno finite e resteremo al freddo, sapremo chi ringraziare.

La colpa è soltanto di una classe politica narcisista, incapace di vedere oltre il proprio ombelico e che va dietro l'onda. Una classe politica che non ha tenuto conto dei nostri legami energetici e quindi anche economici. E' l'ennesima, triste, riprova di una bancarotta governativa. Altro che governo dei migliori, sono i migliori nel fare danni.

Leggi anche:

La sfida Letta-Meloni lascia Draghi a Palazzo Chigi fino al 2028

Lollobrigida: "Il dato è chiaro: Fdi guida del centrodestra, ma sono comunali"

Lega, Fedriga segretario e congresso dopo l'estate? Malessere al Nord

Eni, il taglio delle forniture è senza spiegazioni, si teme un nuovo stop

Tra app e scarpe è guerra di brevetti tra Adidas e Nike: si va in tribunale

Femminicidi e bimbi uccisi, piangiamo sempre dopo ma come prevenire? La proposta di affaritaliani.it

Raoul Bova e la "manina" di Rocio Morales: "Don Matteo" resta a bocca aperta

Alberto Matano, il matrimonio con Mannino lo fa ingrassare

Elodie: dopo il Pride arriva Tribale, il nuovo tormentone dell'estate - VIDEO

Intesa Sanpaolo, a Torino nasce il centro di ricerca in ambito AI

Autogrill e Fondazione Veronesi sostengono la ricerca scientifica

Rino Petino con Number 15 per la gestione della licenza Kangol in South Europe