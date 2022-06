Centrodestra, Rotondi: "E' solo una cooperativa elettorale"

Salvini: "Salvini ha portato la Lega a risultati inimmaginabili, sarebbe suicida da parte dei leghisti punirlo per un’onda negativa"



Dopo le elezioni comunali, Giorgia Meloni è la leader del Centrodestra?

"Lo chieda ai tre leader del Centrodestra, che a me sembra solo una cooperativa per eleggere tre gruppi parlamentari che vanno ciascuno per conto proprio dalla sera stessa delle elezioni".

Lei, Gianfranco Rotondi, è pronto a sostenere un governo con Meloni premier?

"Chiederei anzitutto a Giorgia se intenda candidarsi a premier, e con quale schema. In questa fase della mia vita sono impegnato a riscrivere un programma sociale dei cattolici alla luce delle indicazioni ambientaliste del Pontefice. Lo sottoporremo ai possibili candidati premier, e faremo accordi laici su questi temi. Sarà un ambientalismo produttivista, dunque interessante anche per una destra moderna".

Pensa che Salvini dovrebbe dimettersi da segretario della Lega?

"No. Ha portato la Lega a risultati inimmaginabili, sarebbe suicida da parte dei leghisti punirlo per un’onda negativa, che può capitare".

Forza Italia sarà unita nell'allenaza di Centrodestra o si dividerà?

"Lo chieda a loro, io sono solo federato a Fi da ventisette anni, e l’Unione dura principalmente perché non mi sono mai ingerito nelle sue vicende interne".

Renzi e Calenda andranno da soli al voto o con il Pd?

"L’idrovora del ‘voto utile’ prosciugherà tutte le posizioni minori".

Il governo arriverà a fine legislatura?

"La legislatura politicamente è già finita. Il resto è servizio alle istituzioni".

