Martina Franca, scongiurata distruzione di 90 ettari di macchia meditarrenea

Un incendio di importanti proporzioni interessa il territorio di Martina Franca (Ta) nei pressi di masseria Manampola. A tutela dell’area, che presenta una cospicua copertura boschiva e di macchia mediterranea di circa 90 ettari, sono presenti le donne e gli uomini della Protezione Civile della Regione Puglia, che anche in questi giorni festivi, sono in servizio h24, dediti alla salvaguardia del patrimonio naturale della nostro territorio.

Incendio Martina Franca 2Guarda la gallery

In servizio, il dirigente della Sezione regionale, ing. Barbara Valenzano, i Responsabili della Sala Operativa, dott. Domenico Donvito e dott. Augusto Capurso, la referente della Comunicazione ai cittadini Palma Schena che, unitamente al Dott. Nicola Lopane, stanno gestendo l'emergenza.

Sotto il coordinamento della Sala Operativa della protezione civile regionale, sono presenti, sul posto, il Direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco con una squadra Vvf, i Carabinieri Forestali, gli operatori Arif e i Volontari di zona. Attivata anche la Polizia Municipale di Martina Franca, al fine di garantire la viabilità nei pressi dell'incendio.

L’incendio ha impegnato le squadre presenti sul posto su due fronti di fuoco, per una lunghezza totale di 400 metri e ha interessato 5 ettari di macchia, mettendone a rischio molti altri. La zona estesa e impervia ha richiesto, per il tramite del COAU nazionale, l’intervento aereo di un Canadair, oramai concluso. Attualmente l'incendio è in bonifica dopo n. 8 in lanci aerei.

La Sala Operativa della Regione Puglia è sempre attiva nelle operazioni di contenimento dell'evento, fino alla completa estinzione dell’incendio e messa in sicurezza dell’area. Superficie stimata percorsa dal fuoco 27 ettari circa, scongiurato il rischio di distruzione di 90 ettari di macchia mediterranea. Si sta provvedendo alla riattivazione delle linee elettriche alta e bassa tensione e sono iniziate le operazioni di bonifica da terra.

È utile ricordare che la gran parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente alla sala operativa regionale 0805802270 e al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115, anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile precise, si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

Protezione Civile incendio a Palagianello (2)Guarda la gallery

Altro incendio si è sviluppato in un canale con area boscata in località Difesella, nell’agro di Palagianello (Ta). Gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno, di fatto, salvato una superficie boscata a rischio incendio di circa 30 ettari, investita da un fronte di fuoco di circa 80 metri.

Giunta la segnalazione attorno alle ore 18.15, il Sistema Regionale di Protezione Civile è intervenuto tempestivamente e alle ore 19.30 aveva già sotto controllo l’incendio, che risulta al momento in fase di bonifica. Inoltrata la richiesta di intervento aereo al Coau, che ha portato all’intervento sul posto di un Canadair con cinque lanci.

La Sala Operativa della Regione Puglia è sempre attiva nelle operazioni di contenimento dell'evento, fino alla completa estinzione dell’incendio e messa in sicurezza dell’area.

(gelormini@gmail.com)