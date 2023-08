Bosch, aperto nuovo test center in Malesia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Bosch, in Malesia apre un nuovo test center per semiconduttori Bosch continua ad espandere il proprio business nel settore dei chip dell'industria automotive e dei beni di consumo. L'azienda ha infatti aperto un nuovo test center per chip e sensori a Penang, in Malesia, con un investimento di circa 65 milioni di euro, e intende investire altri 285 milioni entro la metà del prossimo decennio. In totale Bosch dispone di oltre 100.000 metri quadrati di terreno nella parte continentale di Penang. Il nuovo test center attualmente copre oltre 18.000 metri quadrati e comprende clean-room, uffici e laboratori per il controllo qualità e la produzione. Entro la metà del prossimo decennio ospiterà fino a 400 collaboratori. Con la nuova fabbrica e un totale di 4.200 collaboratori, Penang oggi è la più grande sede di Bosch nel Sud-Est asiatico. "Con il nuovo test center per semiconduttori di Penang, creiamo ulteriore capacità nella nostra rete di produzione mondiale per rispondere alla domanda sempre elevata di chip e sensori", ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch. "I semiconduttori rappresentano un fattore di successo decisivo per tutte le aree di business di Bosch. L'ampliamento di questo segmento riveste una grande importanza strategica".