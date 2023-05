Un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un'operatrice balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini nello stesso albergo da cinque anni e un’influencer a caccia dell'ultima tendenza. Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: che cos'ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato nell’immaginario nazionalpopolare italiano – ma anche all’estero- il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti? Dall’intreccio delle loro risposte, in una specie di intervista continua e ininterrotta, prende forma il racconto caleidoscopico di Rimini sulla metropoli balneare che è la Riviera Romagnola.

Rimini è il penultimo appuntamento della variegata Stagione di prosa e danza italiana 2022-2023 dello Spazio Teatro No'hmadi Livia Pomodoro.

Il gruppo di giovani artisti coinvolti nello spettacolo Rimininasce nel 2018 appositamente per questo progetto, riunendo elementi diversi di compagnie precedentemente esistenti, che da allora collaborano regolarmente anche in altri ambiti.Grazie a un felice incastro di differenti percorsi ed esperienze, il Gruppo RMN lavora fin dall’inizio come un vero e proprio team creativo, all’interno del quale le specifiche abilità imparano a dialogare nell’ottica di una viva contaminazione di linguaggi artistici. Proprio per questo, seppure i vari segmenti del lavoro corrispondono a identità e ruoli ben definiti (regia, drammaturgia, interpretazione e produzione video),Riminiporta in scena una materia teatrale grandemente collettiva, che trova nel continuo e costante confronto la propria ricchezza e natura stilistica.

Si ringrazia il Comune di Rimini per il sostegno al progetto.

SPETTACOLO VINCITORE DELLA VIII EDIZIONE DI DIRECTION UNDER 30 - TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI (PREMIO DELLE GIURIE CONGIUNTE)

SPETTACOLO FINALISTA PREMIO INBOX 2022

SPETTACOLO FINALISTA BANDO RADAR - ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE