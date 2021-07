Rino Mastrotto annuncia l'acquisizione di Carroll Leather

Rino Mastrotto Group S.p.A. ("RMG"), leader mondiale nella produzione e vendita di pelle di alta qualità per i settori della moda, arredamento ed automotive, annuncia oggi l'acquisizione di Carroll Leather, divisione di Carroll Companies Inc. attiva nella commercializzazione di articoli in pelle per il settore dell’arredamento americano. La transazione ha previsto il carve-out di Carroll Leather da Carroll Companies, Inc. ed il conferimento delle attività nella neocostituita RMG Leather USA, LLC.

Carroll Leather è stata fondata nel 1970 dai fratelli Sterling e Royce Carroll. Partendo da un'attività di vendita di portafogli, Carroll Leather è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali magazzini negli Stati Uniti specializzati nella commercializzazione di pelli pregiate per il settore del design residenziale e dell'hospitality. Sfruttando un magazzino all'avanguardia con sede in North Carolina, principale distretto americano del design ed arredamento, Carroll Leather offre oltre 1.000 articoli in pelle, pronti per la consegna. Carroll Leather impiega 25 persone e genera circa 30 milioni di dollari di ricavi.

Matteo Mastrotto, CEO di Rino Mastrotto Group, ha dichiarato: "Questa operazione unisce due aziende con un posizionamento, una storia ed un'esperienza unica. Stavamo cercando di espandere il nostro business negli Stati Uniti e sapevamo che Carroll Leather era l'azienda giusta su cui puntare per raggiungere questo obiettivo. La combinazione delle nostre capacità di produzione di pelle di alta qualità e l'esperienza nel marketing e nel servizio di Carroll Leather creerà il principale fornitore di pelle premium nel mercato dell’arredamento degli Stati Uniti".

Alberto Atrofini, responsabile della Business Unit Arredamento di Rino Mastrotto Group, ha commentato: "Abbiamo un rapporto con Carroll Leather da quasi dieci anni ed abbiamo sempre ammirato il loro modello di business e la loro professionalità. Crediamo che Carroll Leather si adatti perfettamente a Rino Mastrotto Group e siamo pronti a sostenere la crescita dell'azienda. Grazie a questa acquisizione contiamo anche di riportare gli articoli di alta gamma design ed arredamento del nostro brand Elmo negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di dare nuovamente l'opportunità ai nostri clienti di acquistare le pelli Elmo da un magazzino con sede negli Stati Uniti".

Joe Franck, VP di Carroll Leather, ha dichiarato: "Siamo lieti di unirci a Rino Mastrotto Group e di avere un partner così importante per sostenere l'azienda nella prossima fase di crescita. Rino Mastrotto Group è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà del suo settore ed è riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi articoli".

Rino Mastrotto Group è una società controllata da NB Renaissance, fondo di investimento di private equity di Neuberger Berman dedicato all’Italia, e partecipata da NB Aurora, fondo di permanent capital quotato alla Borsa di Milano.

Rino Mastrotto Group è stata assistita da Deloitte (consulente legale, contabile e fiscale), Essentia Advisory (consulente del debito) e Moore & Van Allen (consulente legale).

Carroll Leather è stata assistita dall'avvocato Charlton Hunley (legale).