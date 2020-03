Avv. Sances e Partite Iva insieme: sospendete il Fisco

Sono tempi duri per tutti ma dal Ministero delle Finanze sembrano non accorgersene.

Come segnalato dall’Avv. Matteo Sances, noto avvocato tributarista “Nonostante la gente sia costretta a rimanere in casa continuano ad arrivare atti sia dall’Agenzia delle Entrate (come ad esempio avvisi di accertamento, di liquidazione, ecc) sia dal concessionario della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni, fermi auto, ipoteche, ecc). Inoltre, abbiamo notato che continuano ad arrivare atti via PEC e per questo motivo invito tutti i contribuenti a controllare costantemente la propria posta elettronica certificata ”.

Continua l’Avv. Sances “il paradosso di questa situazione è che già in condizioni normali riuscire a verificare la spettanza o meno dei tributi richiesti non è sempre facile perché il contribuente deve agire entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica degli atti fiscali, immaginiamo dunque l’estrema difficoltà di questi ultimi giorni. Per questi motivi è fondamentale un provvedimento urgente del Governo volto sospendere almeno i termini di impugnazione degli atti fino alla fine dell’emergenza”.

Gli fa eco la Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Alessia Ruggeri “In questa situazione di emergenza ognuno di noi sta cercando responsabilmente di restare a casa ma lo Stato non può disinteressarsi dei diritti dei contribuenti e per questo, come dice giustamente l’Avv. Sances che ringrazio per il suo impegno, è fondamentale un provvedimento volto a sospendere i termini degli atti fiscali ma dirò di più…. Come Partite Iva Nazionali riteniamo che lo Stato debba anche sospendere l’esecuzione di tutte le pretese fiscali e contributive fino a che la situazione non ritorna alla normalità . Per questo motivo stiamo mobilitando tutti i nostri iscritti e invito anche tutti coloro che sono in possesso di partita iva a inviare domani 13 MARZO 2020 dalle 12.00 alle 20.00, una pec al Ministero dell’Economia e delle Finanze (urp@mef.gov.it ; df.udg@pce.finanze.it ) scrivendo in oggetto “SOSPENDETE I TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E SOSPENDETE L’ESECUZIONE DI TUTTE LE PRETESE”. Il nostro è un grido di allarme che dobbiamo strillare tutti insieme se vogliamo avere ancora un futuro”.

In questo momento difficile siamo vicini a tutti i cittadini italiani e a tutte le partite iva (imprenditori, artigiani, lavoratori autonomi).