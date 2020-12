Partite Iva Nazionali a sostegno dei ristoratori

Grande rilievo mediatico ha avuto la manifestazione svoltasi ieri a Roma in piazza San Silvestro.

In quella sede i rappresentanti delle Partite Iva, a sostegno del mondo dei ristoratori, hanno gridato ancora una volta al Governo il proprio dissenso in merito all'inefficacia della manovra fiscale messa in atto per le attività produttive. Hanno partecipato, in particolare i rappresentanti di MIO Italia, Ristoratori Toscana, Partite Iva Nazionali, Apit Italia e tante altre sigle a tutela delle partite Iva.

Tanti erano gli esponenti di governo giunti in piazza ad ascoltare le denunce che i rappresentanti delle associazioni in forma congiunta hanno evidenziato, sottolineandone la oggettiva inadeguatezza. Tra i presenti gli onorevoli Gennaro Migliore, Matteo Salvini, Fabio Rampelli, Antonio Tajani, , Gianluigi Paragone, Federico Mollicone, Riccardo Zucconi, Felice Maurizio D'attore.

Abbiamo ricevuto le dichiarazioni del Presidente di P.I.N. - Partite Iva Nazionali, Antonio Sorrento, che ci ha evidenziato come per l'ennesima volta sia stata data dimostrazione di un Governo disattento che quando compare in TV sponsorizza "Aiuti e Ristori" per tutte le categorie ma poi il giorno dopo i bottegai, commercianti, artigiani e professionisti in genere si trovano a lottare con i tanti "Paletti" attentamente predisposti che hanno il nome di durc, crif o click day che dirsi voglia che gli impediscono di tener sù la propria saracinesca

VIDEO

Continua Sorrento indignato per la notizia del rigetto della Petizione n.725/2020 inviata al Senato dal CTS di Pin per la proroga dell'installazione del registratore di cassa e dell'inizio della lotteria degli scontrini, rigetto motivato dal fatto di esser già stata prorogata e che il contrasto all'evasione non può attendere altro tempo.

Continua il Presidente di PIN, marcando la vergognosa inconsapevolezza di una classe dirigente troppo distante da quello che è il mondo reale.

In piazza a Roma anche il Presidente di APIT Massimo Gervasi già referente Regionale P.I.N, che durante il proprio intervento ha sottolineato come il tempo sia ormai terminato e che la nostra rappresentanza a tutela di tante partite iva al collasso andrà avanti spedita con nuove manifestazioni a partire da dal 7 Gennaio con la piazza di LIVORNO.

Conclude Sorrento invitando tutte le categorie di Partite Iva d'Italia all'unione al fine di creare una nuova classe dirigente che possa insegnare a chi vive nel mondo "Non reale" che in Italia si può ancora "Fare impresa" e che l'assistenzialismo deve essere solo un ammortizzatore sociale e non la base di appoggio un intero Paese (Sito web: www.partiteivanazionali.it )