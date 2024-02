Sanremo al Porto è la nuova area hospitality / events & entertainment del celeberrimo Festival di Sanremo. E' protagonista da domenica 4 febbraio a domenica 11 febbraio 2024, presso gli spazi indoor e outdoor dello Yacht Club Sanremo, l’area più battuta e prestigiosa della marina sanremese.

Sanremo al Porto prende vita in una posizione privilegiata, affacciata sul mare, a pochi passi dal centro nevralgico della kermesse canora, con il Casinò di Sanremo, il Teatro Ariston Sanremo e i negozi di Via Matteotti a due passi. L'organizzazione è a cura di Mirko Negri, Nello Simioli ed Andrea Bernardi, professionisti italiani attivi in tutto il mondo nel settore luxury, ad esempio al Qetaifan Beach Festival, esclusivo Luxury Lifestyle Beach Club che prese vita durante i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar.

La location apre i battenti ogni mattina a mezzogiorno per chiudere a tarda notte, offrendo al pubblico di fan del Festival e ai suoi protagonisti, tante proposte d’accoglienza e intrattenimento. L'arena esterna di Sanremo al Porto, posizionata tra lo Yacht Club e lo spazio acqueo antistante, ospita per la prima volta un grande led wall per la visione del Festival, una serie di Food and Beverage corners, dj sets e live acts. Un’esclusiva Lounge Area con American Bar e ristorante, allestita negli spazi interni dello Yacht Club Sanremo, è stata poi creata per accogliere un pubblico selezionato e gli addetti ai lavori del Festival.

Sanremo al Porto è infatti un meeting point, dove, per tutto il periodo del Festival, è possibile ritrovarsi per incontri privati o ufficiali, ascoltando buona musica, godendo del miglior servizio food & beverage, tra artisti e protagonisti del jet set.

Main Partner dell'iniziativa è NYCTA Wines, bollicine italiane pensate per soirée e party da vivere solo con la giusta compagnia, nelle migliori location. Brand appena creato dai giovanissimi imprenditori bresciani Leonardo Spada e Tomaso Bonadei. NYCTA Wines propone vini tutti da gustare in bottiglie d'autore, su cui spiccano etichette luminose disegnate da due designer riconosciuti nel settore.

Media Partner di Sanremo al Porto è invece Billboard Italia, la "Bibbia" nel mondo dell'industria musicale, che farà base presso lo Yacht Club Sanremo per tutte le sue attività (interviste, eventi, incontri, etc). Proprio come altre radio, testate di riferimento, case discografiche, produttori musicali, operatori del settore, celebrities, etc.

www.sanremoalporto.it

#sanremoalporto2024