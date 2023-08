Sarkozy su Berlusconi: "Patetico. Con Merkel gli chiesi le dimissioni"

Sarkozy, le rivelazioni su Berlusconi nel suo libro: "Io e Merkel gli chiedemmo di dimettersi"

“Angela Merkel e io decidemmo di convocare Berlusconi per convincerlo a prendere ulteriori misure per provare a calmare la tempesta in atto”, cercando di convincerlo “a lasciare la guida del governo”. Lo scrive l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy nel libro "Le temps des combats" - Il tempo delle battaglie -, in uscita oggi in Francia per l’editore Frayard, a ricordo del G20 di Cannes del novembre 2011. All’interno diverse rivelazioni su Silvio Berlusconi.

In alcuni passaggi dell’autobiografia dell’ex presidente pubblicati dal Corriere della Sera, Sarkozy spiega di essere “rattristato per la scomparsa di Berlusconi“, e poi ricostruisce gli eventi, partendo dal 26 aprile 2011, quando arriva a Roma per un bilaterale franco-italiano. “Le nostre relazioni avevano iniziato a peggiorare – ricorda -. Berlusconi stava diventando la caricatura di se stesso. L’imprenditore brillante, l’uomo politico dall’energia indomabile, non era più che un lontano ricordo. Il triste episodio del ‘Bunga-Bunga’ aveva annunciato una fine poco gloriosa…”. Tornando al summit di Cannes, Sarkozy ricorda che si era occupato del collasso greco, ma, “a questo punto si trattava di salvare la terza economia dell’eurozona: l’Italia”.