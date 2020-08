SEA, controlli sanitari: eventuali ritardi non dipendono da noi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Con una nota SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa – ha precisato il proprio ruolo nella nuova emergenza sanitaria. “In relazione ai presidi sanitari per l’effettuazione dei tamponi in aeroporto, ai passeggeri in arrivo da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, SEA comunica che - come tra l’altro correttamente riportato dai media giovedì 13 agosto - la società si è immediatamente messa a disposizione degli enti competenti per l’individuazione e l’allestimento delle aree da dedicare a tale attività. Pertanto nessun eventuale ritardo nell’esecuzione dei tamponi può essere imputato a SEA che, in qualità di gestore aeroportuale, non può far altro che essere di supporto logistico alle autorità sanitarie". Oggi si è appreso che Regione Lombardia sta allestendo alcuni gazebo all’aeroporto di Malpensa per i controlli sanitari. Saranno operativi a partire da giovedì prossimo.