Sinner demolisce Medvedev e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai

Jannik Sinner vola in semifinale all'ATP 1000 di Shanghai, in Cina. Il tennista azzurro, attualmente numero uno del mondo, ha superato senza difficoltà il russo Daniil Medvedev, quinto nel ranking e testa di serie, con un netto 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24 minuti. Per il 23enne altoatesino si tratta dell'undicesima semifinale della stagione, e questa vittoria contro Medvedev è la quarta dell’anno su cinque confronti.

Sabato Sinner affronterà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac.

Il quarto di finale ha avuto un andamento a senso unico: un primo set dominato da Sinner con un 6-1 deciso e un secondo parziale più combattuto, in cui Medvedev ha mancato un’opportunità di break sul 5-4, cedendo infine 6-4. Il russo, che aveva criticato le palline usate a Shanghai ritenendole più adatte allo stile di gioco di Sinner, ha dovuto anche fare i conti con un fastidio alla spalla che ne ha limitato i colpi.

"Sono molto soddisfatto del mio gioco contro Medvedev oggi," ha dichiarato Sinner al termine dell’incontro. "A volte l'esito cambia anche in base a dove si gioca. Lui ha avuto problemi nel colpire il dritto come avrebbe voluto a causa della spalla, e spero si riprenda presto. Per quanto mi riguarda, è stato un match eccellente; abbiamo preparato bene la partita e ho rispettato la strategia. Ora vedremo come andrà in semifinale."