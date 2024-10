Masters 1000 Shanghai, Sinner batte Shelton in due set e passa ai quarti: ora lo aspetta Medvedev

Masters 1000 Shanghai: Sinner vince agli ottavi con Shelton 6-4 7-6. Nel prossimo turno affronterà Medvedev

Jannik Sinner batte Ben Shelton e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista altoatesino si vendica così del numero 16 al mondo che lo aveva eliminato sempre agli ottavi nel 2023. Lo scontro finisce 6-4 7-6 e ora al prossimo turno Sinner dovrà vedersela con Daniil Medvedev, che ha sconfitto Tsitsipas 7-6(3) 6-3.

Shelton parte subito forte e va due volte a palla break nel quarto game. Sinner però mette in campo tutta la sua qualità e approfitta di qualche errore di fretta dell'avversario, che cede il servizio e consente al numero uno al mondo di servire per il primo set. Il tennista azzurro quindi chiude a zero e si mette in tasca il primo set 6-4. Il secondo set è piuttosto equilibrato, anche se con qualche errore da parte di Sinner. L'ottavo gioco finisce 0-40 per Shelton ma poi con 3 ace e una prima vincente il numero uno in classifica Atp si riporta sul 4-4. Il secondo set di decide quindi al tie break. Sinner si prende due turni di battuta, sale 4-1 e chiude la partite con un netto 7-1.