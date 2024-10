Tennis, Sinner conquista gli ottavi di finale del Masters 100 di Shanghai e poi sorride sul gossip del suo matrimonio

Jannik Sinner, vittoria sofferta a Shangai e poi spunta il gossip sul suo matrimonio con Anna Kalinskaya

Prima la vittoria sofferta poi il gossip sul suo amore e un futuro matrimonio con Anna Kalinskaya. Per Jannik Sinner è stata una domenica intensa. Per l'altoatesino è arrivata una vittoria da numero 1. Jannik Sinner ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e lo fa da vero campione, portandosi a casa una partita in una giornata storta, come i veri big sanno fare. L'altoatesino supera 6-7 (3) 6-4 6-2 un Etcheverry in giornata di grazia, che per un set e mezzo fa il buono e il cattivo tempo e lo mette in grande difficoltà restando in partita fino all'ultimo.

Ma per Jannik Sinner è stata anche una giornata dedicata alla cronaca rosa. Al centro la relazione con Anna Kalinskaya si sposano. Il tennista altoatesino le avrebbe chiesto la mano alla festa afro organizzata al Chelsea Market di New York dal grande regista di eventi Unik Ernest, cui i due tennisti hanno preso parte, insieme, alla fine degli US Open. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono la coppia dell’anno e hanno problemi a ritagliarsi momenti di intimità. Durante quella serata, il ragazzo le avrebbe sussurrato in inglese: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”. Lei, incredula, gli avrebbe risposto: ‘Ti direi che lo voglio…”. Alla domanda diretta dei cronisti Sinner ha sorriso, poi ha abbassato lo sguardo e se ne è andato.