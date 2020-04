Buoni spesa per i comuni: Amilon in prima linea con i buoni digitali

Tra le insegne che hanno risposto immediatamente all’appello della società italiana leader nella distribuzione di gift card e buoni digitali,

NaturaSì, Bennet, Unes e Iper La Grande i che aiuteranno concretamente a far fronte all’emergenza alimentare causata dal Covid-19

Amilon, società italiana del gruppo Zucchetti, prima azienda in Italia e in Europa per la distribuzione di gift card e buoni digitali, rafforza il proprio aiuto ai Comuni Italiani supportandoli nell’erogazione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

A seguito dell’emanazione dell’ordinanza della Protezione Civile (n.658 - pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 marzo), Amilon aveva immediatamente comunicato la volontà di mettere a disposizione in modo totalmente gratuito la propria tecnologia a comuni e insegne di supermercati per fornire e consegnare in tutta Italia e in via digitale i buoni spesa da destinare ai cittadini più in difficoltà.

L’appello di Amilon è stato immediatamente accolto dalle insegne NaturaSì, Bennet, Unes e Iper La Grande i che si sono dimostrate subito collaborative, confermando il proprio impegno concreto nella realizzazione di progetti specifici con lo scopo di raggiungere ancora più capillarmente tutte le amministrazioni comunali.

“Siamo fieri di poter sostenere i nostri partner della GDO in questo momento delicato per tutto il Paese, in cui si rivela l’importanza chiave del digitale, come elemento fondamentale per combattere l’emergenza. I buoni spesa digitali si acquistano in un click, si scaricano subito e possono essere immediatamente inviati via e-mail, messaggio o su WhatsApp. Anche l’utilizzo è immediato, perché si possono spendere in cassa direttamente dallo smartphone. Per questo sono un aiuto davvero concreto e veloce per le famiglie più in difficoltà.” sottolinea Andrea Verri, CEO di Amilon.

Per supportare Comuni e Supermercati nella distribuzione dei buoni spesa, Amilon ha attivato un semplice Modulo di Richiesta dei Buoni Spesa Digitali, da cui i Comuni possono richiedere semplicemente informazioni o ordinare direttamente i buoni, godendo anche delle varie agevolazioni che le insegne di supermercati e ipermercati hanno attivato per contrastare l’emergenza Coronavirus.