Abraham, l'acquisto record della Roma e la fidanzata da sogno Leah Monroe

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, per la cifra di 40 milioni di euro. È la cifra più alta mai spesa dalla squadra giallorossa. L’attaccante di 23 anni ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026.

L'accordo prevede bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore, oltre che una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso. Prelevato dal Chelsea, Abraham è il quarto acquisto del mercato estivo giallorosso, dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina. L’attaccante indosserà la maglia numero 9.

Ma con l’arrivo dell’attaccante inglese, non solo una carrellata di gol e belle giocate come spera Mister Mourinho e tutti i tifosi della Magica. Infatti, ha varcato i cancelli di Roma anche Leah Monroe, la fidanzata influencer, famosa per un post contro l’allenatore del Chelsea Tuchel.

Infatti, dopo l’esclusione di Abraham dalla finale di FA Cup contro il Leicester, scrisse su Instagram: “Come diavolo si fa a prendere la decisione di lasciare il tuo miglior marcatore fuori dai convocati per la finale? Addirittura, la stessa persona che ha segnato alcuni dei gol che ti hanno dato la possibilità di giocarti il trofeo. Non riesco a capire che senso abbia. Nemmeno la panchina? Mi state prendendo in giro”.

Ma che lavoro fa la fidanzata del campioncino inglese? Leah è una modella curvy e influencer da quasi 100mila follower che ogni giorno racconta la sua quotidianità e, spesso, anche quella del fidanzato. E quindi racconti delle vacanze (in estate sono stati in Grecia, a Santorini, mentre lo scorso anno scelsero Mykonos), foto dell’anniversario (festeggiato ad aprile), video degli allenamenti e foto in intimo o in tenuta sportiva, a seconda di quello che il momento richiede.