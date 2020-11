Addio al telecronista Sergio Matteucci: la sua voce anche in Holly e Benji

È morto a 89 anni Sergio Matteucci. Radiocronista nella realtà e nei cartoni animati, soprattutto anime giapponesi. È sua la voce narrante nelle partite di calcio di Holly e Benji e in quelle di pallavolo di Mila e Shiro. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, spesso andava a braccio, dopo aver creato da solo il testo della telecronaca. Sempre nell’ambito dei programmi per ragazzi, Matteucci è stato anche doppiatore di Sampei e Lady Oscar, Candy Candy e Ben e Sebastien, mentre in tv si è occupato del fuori campo di Domenica Sprint per i servizi dall’Olimpico di Roma. Ma la sua voce compare anche in pellicole importanti come Rocky 2, Toro Scatenato, Cinderella Man e Scarface.