Addio Messi-Barcellona, Leonardo ci prova: il Psg tenta il sorpasso sul City

Secondo TyC, il Psg tenta di giocare in anticipo presentando un'offerta al Manchester City, già in contatto con l'entourage della Pulce e - secondo indiscrezioni delle ultime 48 ore - sul punto di raggiungere un accordo con il giocatore. Senza entrare nei dettagli, il portale argentino assicura che Leonardo, ds del Psg, avrebbe avanzato "una ricca proposta al Barcellona con cifre superiori a quelle che sarebbe disposto a mettere sul piatto il City". Allo stesso tempo, TyC rivela che l'ingaggio offerto a Messi sarebbe addirittura superiore a quello che attualmente percepisce al Barça (di circa 50 milioni, ndr). Mosse difficilmente conciliabili con i paletti imposti dal fair play finanziario, ma in Argentina assicurano che lo sceicco Al-Khelaifi sarebbe disposto a tutto pur di arrivare al Pulce per comporre uno stratosferico tridente offensivo insieme a Neymar e Mbappé.

In Argentina tifosi del Newell's in delirio

Intanto in Argentina i tifosi del Newell's ci provano con la carta della passione: nel giro di 24 ore a Rosario hanno organizzato una massiccia carovana per le strade cittadine all'insegna del motto "il tuo sogno, il nostro desiderio". Hanno aderito in migliaia, strombazzando e chiedendo al loro idolo di tornare. L'argentino è cresciuto nel club fino al 2000, prima di volare a Barcellona e diventare (forse) il calciatore più forte al mondo.