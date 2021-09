Adiconsum Nazionale contro DAZN: "Dopo un mese di proteste ancora problemi"

DAZN problemi: l'associazione a difesa dei consumatori chiede all'app di estendere a tutti l'utilizzo della piattaforma per bar e ristoranti

"Ormai è evidente, lo streaming di DAZN delle partite di calcio SERIE A non garantisce una visione di qualità, appropriata alle immagini sportive", così recita un comunicato dell'Adiconsum Nazionale, associazione in difesa dei consumatori, riferindosi ai problemi di connessione registrati durante Juventus-Napoli. "E’ passato un mese da quando DAZN ha promesso miglioramenti di trasmissione, ma le proteste non si placano. - continua l'Adiconsum - La Lega Calcio ha dichiarato di voler concedere ancora tempo a DAZN per ottimizzare la visione, ma, nel frattempo, i consumatori continuano a pagare le conseguenze di un servizio carente. La situazione è ormai insostenibile e necessita di urgenti provvedimenti da parte delle Autorità. La nostra Associazione si attiverà per l’adeguata assistenza ai clienti, ma, in ogni, caso è necessario garantire la corretta visione in tutte le aree del paese del campionato di calcio".

DAZN problemi, Adiconsum: "Utilizzate la piattaforma satellitare per bar, ristoranti e pub"

La proposta per risolvere i problemi di streaming? Estendere a tutti la piattaforma che permette la visione delle partite di Serie A anche ai bar, ristoranti e strutture ricettive abbonate a Sky e TIMVISION. "Adiconsum ribadisce quanto chiesto ad AGCOM durante l’incontro con le AA.CC: “di estendere la visione di tutte le partire di calcio di serie A ai singoli consumatori attraverso la piattaforma satellitare utilizzata dai bar, ristoranti e pub.” - si legge nel comunicato - Una soluzione che restituirebbe il negato diritto di scelta ai consumatori, tra lo streaming o la tv, in base alla loro esperienza di visione. Abbiamo intenzione di avviare nei prossimi giorni una Petizione per sostenere le nostre richieste, invitando tutti i cittadini/consumatori a dare il proprio supporto".

"Adiconsum ricorda che DAZN è una società con sede legale in Inghilterra, - conlude la nota - pertanto gli eventuali contenziosi per far valere i propri diritti, potranno presentarli dai cittadini /consumatori, gratuitamente, attraverso il Centro Europeo Consumatori Italia".