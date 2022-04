Al via il 39° Bayer International Tennis Tournament di Salsomaggiore Terme

Bayer International Tennis Tournament di Salsomaggiore, al via la 39esima edizione

E per il trentanovesimo anno consecutivo, quasi a scandire l’arrivo della bella stagione e soprattutto dei nuovi talenti tennistici, ecco arrivato il Bayer International Tennis Tournament di Salsomaggiore. Torneo dedicato alle promesse under 16 del tennis internazionale. Da anni sostenuto come “title sponsor” da una lungimirante Bayer, la potente multinazionale farmaceutica che da anni affianca la manifestazione. Già da tempo il torneo ha dimostrato di essere una fucina di super talenti. Alla 31esima edizione ad esempio, nel 2014, un giovane Matteo Berrettini, con talento, capacità e grinta aveva vinto il trofeo più prestigioso del torneo. Del torneo ne parliamo con una delle due menti , anima e corpo della manifestazione Tino Aliani che insieme all’amico Luigi Cenci da 39 anni vince la scommessa dell’organizzazione di un evento prestigioso ed emozionante.

Bayer International Tennis Tournament di Salsomaggiore, un torneo da intenditori

“Il nostro juniores-conferma Tino Aliani- è, indubbiamente, una delle più belle manifestazioni tennistiche che si possano fare perchè unisce nello sport centinaia di ragazze e ragazzi ancora sconosciuti ma dai potenziali enormi che esprimono il tennis del futuro. E’ un torneo da intenditori perchè soltanto i sensibili al tennis capiscono quali sono quei giovani che hanno nel DNA la stoffa dei campioni. Da noi sono passate giocatrici del calibro di Schiavone, Pennetta, e personaggi del calibro di Sinner, Fognini, Berrettini e Musetti ( nel 2018). Dico da intenditori perchè, un giovane che non vinse l’edizione (perchè troppo giovane) da noi fu Sinner che invece era un talento naturale e già allora a Salso se ne parlava. Così come il numero tre al mondo Zverev che, a Salsomaggiore, non riuscì ad emergere. Ripeto spesso non è così importante vincere ma è importante esprimere potenziale di sviluppo. Per quanto riguarda Bayer posso solo dire grazie perchè a questa grande multinazionale che ha creduto e continua a credere nello sport onesto e tecnicamente di valore. Un modello di riferimento per tanti giovani. L’azienda ha inoltre compreso un altro aspetto profondo del torneo : una manifestazione cittadina e non un torneo da club. Qui i giovani possono davvero vivere la città, e la città vive con loro bei momenti”.

Bayer International Tennis Tournament, le magliette vendute a sostegno di Telethon

Dopo la parentesi e il cambiamento di data legato alla pandemia si è tornati alla data tradizionale. L’ artista Gianfranco Asveri, per il dodicesimo anno consecutivo, ha firmato l’immagine del torneo, immagine che sempre trasmette leggerezza e freschezza. Questa volta una coppa non di gelato, ma di palline pronte ad essere servite. L’immagine sara’ riportata su tutto il materiale del torneo : poster, programmi con testo di Stefano Semeraro una delle piu’ autorevoli firme in campo tennistico direttore di “Tennis Italiano”. Le magliette saranno vendute e il ricavato devoluto a favore di Telethon. Lo storico del torneo di Salsomaggiore dice tante cose : ben 38 i giocatori che hanno giocato questo torneo sono entrati nei primi 10 del mondo. L’ultimo arrivato e’ l’inglese Cameron Norrie qui finalista in doppio nel 2012. Gli iscritti sono 847 in rappresentanza di 66 nazioni (416 ragazzi e 431 ragazze). Giocheranno soltanto 32 ragazzi e 32 ragazze nel tabellone principale (rigorosamente in ordine di classifica internazionale).

Bayer International Tennis Tournament, molti giovani da seguire con attenzione

Tra gli arrivati maschi dall’estero ci sarà da porre attenzione su Jaden Weekes canadese di 16 anni che sarà accomapagnato da Hugo Di Feo che qui ha giocato nel 2012 raggiungendo la finale del doppio con Cameron Norrie. Poi su due ragazzi americani, Leanid Boika e Aidan Kim e un serbo Aleska Pisaric di 16 anni finalista a Benicario (Spagna) oltre a tutti i nostri migliori. E’ stata data una “card di invito” a Federico Cina’ 15 anni (il papa’ Franceso e’ stato finalista qui nel 93). Tra le ragazze : la 15enne Aurora Nosei e, molto considerate, Madeleine Jessup cinese di 16 anni finalista a Salinas (Ecu) Gr.1, la vincitrice della scorsa edizione Melisa Ercan e la bulgara Yoana Konstantinova di 14 anni finalista a Benicario. Il programma è stato così definito: Sabato 23 aprile h. 9.00 Inizio torneo qualificazioni. Lunedi’ 25 aprile h. 9.00 Inizio tabellone principale. Venerdi’ 29 aprile I F.lli Spigaroli consegneranno il “David di culatello” giunto alla 13^ edizione Sabato 30 aprile h.10.00 Torneo giallo ad inviti per amici del torneo. h.14.00 Semifinali maschili e femminili h.16.00 Esibizione wheelchair. Domenica 1 maggio Finali maschili e femminili. Il Torneo sara’ seguito da Supertennis dal primo all’ultimo giorno in differita per raccontare risultati, commenti e curiosita’.