Alciato lascia Sky: la polemica su Sabrina Salerno infiamma il web

Alciato lascia Sky e polemizza con il direttore di Sky Sport Federico Ferri: "Una volta le riunioni erano serie, non si parlava di Sabrina Salerno"

La squadra di Sky Sport perde un altro pezzo da 90. Il giornalista Alessandro Alciato lascia ufficialmente la pay TV dopo 17 anni e lo fa non senza polemica. Al centro dell'addio dell'autore di diverse biografie di volti noti dello sport come Ancelotti, Pirlo e Cannavaro c'è il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, e curiosamente è rimasta "coinvolta" nella vicenda anche la soubrette Sabrina Salerno.

Alciato ha annunciato l'addio a Sky tramite un post sul suo profilo Instagram. Il giornalista ha ripercorso con una certa commozione la sua lunga carriera ed elogiato i direttori che negli anni si sono succeduti. Nella lista però non compare Federico Ferri e la cosa è sembrata sospetta a molti. “Fra Sky Sport e Sky Sport 24 ho avuto Direttori con la lettera maiuscola: Giovanni Bruno, Massimo Corcione e Fiorenzo Pompei, le mie stelle polari. Poi Fabio Guadagnini, Fabio Caressa, Matteo Marani (se lo cerchi sul dizionario dei sinonimi lo trovi alla “q” di qualità), Giuseppe De Bellis. Sono stati loro i miei Direttori - scrive Alciato prima di lanciare la bomba - Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno".

Alciato lascia Sky dopo che lo avevano già fatto Riccardo Trevisan, Massimo Ambrosini, Marco Cattaneo e Daniele Adani. I primi due sono approdati a DAZN, che ha provocato la diaspora dalla pay con l'acquisizione dei diritti TV per la Serie A fino alla stagione 2024, mentre il terzo è finito a Mediaset. Adani invece non ha ancora iniziato una nuova esperienza e come Alciato ha salutato Sky sollevando un polverone. L'ex Inter sostanzialmente ritiene di essere stato fatto fuori. "Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. - scriveva Adani su Instragam - Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (‘scelta mia’, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza, mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato".