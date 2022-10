Alessandro Araimo in pole per il ruolo di Ad di Milano-Cortina 2026

Alessandro Araimo verso la poltrona di Ad di Milano-Cortina 2026

Alessandro Araimo è in pole position per l'incarico di nuovo amministratore delegato di Milano Cortina 2026. È quanto scrive Repubblica. L’attuale general manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery, è una scelta del nuovo ministro dello Sport e della Gioventù Giovanni Abodi.

Proprio Abodi era stato da tempo indicato come probabile nuovo a.d. al posto dell’uscente Vincenzo Novari. La nomina a ministro però ha cambiato le carte in tavola.

Araimo, a cui sarà corrisposto uno stipendio di 500.000 euro lordi all'anno se accetterà l’incarico, ha lavorato presso alcune delle principali società di consulenza mondiali, dove si è sempre occupato di media e telecomunicazioni, per assumere poi ruoli manageriali in gruppi editoriali come Condé Nast, Fininvest e Gruppo Sole 24 Ore, prima di approdare nel 2014 in Discovery.