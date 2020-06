Alex Zanardi, grave incidente con un mezzo pesante, soccorso dall’eliambulanza

Grave incidente in handbike per Alex Zanardi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena, ed è stato trasferito nell'ospedale del capoluogo in codice 3 con l’elisoccorso. Il fatto è avvenuto lungo la statale 146, nel comune di Pienza. Il campione ha riportato politraumi e le sue condizioni sono gravi.Da quello che si sa per ora, nell’incidente è coinvolto anche un mezzo pesante, un camion che avrebbe investito l'ex pilota di Formula 1.

Alessandro Cresti, giovane ciclista paralimpico che fa parte dei giovani seguiti da Zanardi, è arrivato in bicicletta qualche secondo dopo l'incidente e ha dichiarato che "quando è stato caricato sull'elisoccorso" Zanardi "respirava ancora". "C'era una lunga fila di auto, speriamo che ce la faccia", ha aggiunto il giovane.

Alex Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. A dare l'allarme sono stati i compagni di gara. Sul posto sono intervenuti, oltre all'eliambulanza, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia.