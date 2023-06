Alice Campello, costumino che manda in tilt la rete. E Morata-Roma...

Alice Campello, il costume bianco di lady Morata è mozzafiato

"Quattro figli .. e le ventenni mute", scrivono i fans di Alice Campello commentando un paio di foto in costume bianco intero che lasciano letteralmente senza fiato. Fisico statuario e per lei si sprecano cuori e commenti d'approvazione. "Sei la più bella... Meravigliosa... Divina".

La fashion blogger per l'appunto ha quattro figli nati dall'amore con l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata: i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni, Edoardo di 2 e Bella di cinque mesi.

Morata, Roma e Al-Hilal corteggiano l'ex Juventus

A proposito dell'ex calciatore della Juventus. Per lui in queste settimane si parla di un possibile ritorno in Italia in un top club di serie A: la Roma. I giallorossi cercano una punta di livello internazionale per sostituire Tammy Abraham, che tornerà solo nel 2024 dopo il brutto infortunio al ginocchio riportato nel finale di stagione. L'indiziato numero uno è Gianluca Scamacca, ma sulla lista dei desideri c'è anche il nome di Morata che ha una clausola in uscita di soli 10 milioni dall'Atletico Madrid. Ma ci sarebbe lo scoglio dell''ingaggio, troppo alto per i parametri giallorossi (e non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita avendo già giocato lo scorso anno in Italia). Su Morata anche all'Al-Hilal, club saudita disposto a mettere sul tavolo fino a 50 milioni all'anno d'ingaggio per il calciatore...