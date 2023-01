Alisha Lehmann, curve da paura. Chi è la nuova star del calcio e dei social

Chi è Alisha Lehmann, la calciatrice dell'Aston Villa che fa sognare i tifosi di tutto il mondo con le sue curve. FOTO

Messi? Ronaldo? No, i tifosi di calcio hanno un nuovo idolo. Si chiama Alisha Lehmann ed è la stella della squadra femminile del team inglese Aston Villa. Con il numero 7 sulla maglia, la giovane calciatrice svizzera classe 1999 sta ipnotizzando i fan di tutto il mondo con le sue curve da urlo. Ma non è tutto. Con quasi 11 milioni di follower su Instagram, la 24enne svizzera rientra nella lista degli sportivi più seguiti sui social.

Chi è la calciatrice e influencer svizzera Alisha Lehmann

Alisha Lehmann ha iniziato a giocare a calcio da giovanissima, entrando nella squadra giovanile mista del FC Konolfingen all'età di nove anni. In seguito, si è trasferita allo Young Boys, dove ha l'opportunità di continuare l'attività agonistica in una squadra interamente femminile, dapprima nella formazione Under-14 e poi con la prima squadra. Ha fatto il suo esordio in Lega Nazionale A nella stagione 2015-16.

Durante il campionato di Lega Nazionale A 2017-18 è stata protagonista dell'attacco della sua squadra, realizzando 9 reti, migliore realizzatrice giallonera assieme a Florijana Ismaili.

Nell'estate 2018, dopo tre stagioni allo Young Boys, si è trasferita in Inghilterra al West Ham, ammesso in FA Women's Super League per la stagione 2018-19. Ha concluso la stagione realizzando 6 reti in campionato e giocando la finale della FA Women's Cup, persa dal West Ham per 3-0 contro il Manchester City.

Al termine della stagione, mentre era impegnata con la nazionale svizzera, si è infortunata alla caviglia, ma riuscendo a recuperare per l'avvio della stagione 2019-20. Nel gennaio 2021 è stato comunicato la sua cessione in prestito fino a fine stagione all'Everton, continuando a giocare in Women's Super League.

Concluso il prestito all'Everton, ha lasciato il West Ham per passare all'Aston Villa nell'estate 2021. Ha concluso la prima stagione con 23 presenze e 4 reti complessive.