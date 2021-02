Allegri-Real Madrid, Zidane sempre più sul filo del rasoio

Massimiliano Allegri in corsa per la panchina del Real Madrid. Il suo nome gira da settimane ed è tornato d'attualità in queste ultime ore. Secondo 'Cadena Ser' l'ex allenatore di Juventus e Milan è uno dei due nomi sull'agenda di Florentino Perez. L'altro resta quello di Raul, leggendario ex attaccante blanco, che sta studiano da mister alla guida della seconda squadra merengue, il Castilla.

Real Madrid: Massimiliano Allegri e Raul in lizza per la panchina di Zidane

Al momento è quest'ultimo il favorito (e il suo arrivo coinciderebbe con l'addio di Sergio Ramos: Psg in prima fila sul difensore in scadenza di contratto), ma la situazione resta fluida. Di cierto Zinedine Zidane è più in bilico che mai. La sensazione a Madrid è di un ciclo che si sta concludendo: quest'anno salvo miracoli il Real potrebbe restare a mani vuote. Perse Coppa del Re e Supercoppa di Spagna, Liga compromessa (Atletico Madrid primo con 10 punti di vantaggio e una partita in meno). Resta la Champions League e già non sarà semplice superare l'ostacolo Atalanta di Gasperini agli ottavi di finale.

Massimiliano Allegri-Roma, smentita: "Fak news"

Tornando a Massimiliano Allegri, il suo agente Giovanni Branchini, ha invece smentito nelle scorse ore le voci sulla Roma. "Tutte le illazioni che sono state fatte per ipotetici contatti tra la Roma e Allegri sono frutto di fantasia. Alcuni importanti quotidiani continuano a cavalcare la notizia nonostante io li abbia già informati che si tratta di una fake news - le parole a Tuttomercatoweb - Non ci sono mai stati contatti tra il club e l'allenatore e dunque non possono esserci mai state intese e condizioni poste dal tecnico per un eventuale approdo nella Capitale. Parliamo di pura fantasia e ritengo doverosa questa precisazione per rispetto della Roma, dei suoi dirigenti vecchi e nuovi ma soprattutto per rispetto di Fonseca che è un rispettabilissimo e preparatissimo professionista. Allegri vive sereno senza appostarsi sul trespolo in attesa che qualcosa accada come qualcuno vorrebbe far credere".