Allegri-Roma, l'ombra di Max si allunga su Paulo Fonseca (in bilico)

Massimiliano Allegri alla Roma? Voci che erano circolate a settembre, ma non trovarono alcun riscontro: la Roma ingranò la giusta marcia fugando ombre e dubbi su Paulo Fonseca. Le ultime sconfitte (il pesante 3-0 nel derby contro la Lazio e poi il ko in Coppa Italia con il pasticcio di sei cambi) tornano ad addensare nubi nere sull'allenatore portoghese. La sensazione è che il suo futuro sia in bilico (va comunque sottolineato che la Roma è terza a pari del Napoli con 34 punti e davanti alla Juventus che ne ha 33: pur se le due rivali hanno il recupero dello scontro diretto da giocare), ma la partita di sabato contro lo Spezia (vera e propria rivincita degli ottavi di Coppa Italia) potrebbe essere decisiva per un suo esonero o meno. Vietato fare passi falsi e doveroso ritrovare la strada della vittoria.

Se la situazione dovesse precipitare i Friedkin dovrebbero procedere all'esonero di Fonseca. A quel punto il sogno della Roma sarebbe quello di convincere Massimiliano Allegri a sedersi sulla panchina giallorossa. Un trasferimento nella Capitale per l'ex allenatore di Juventus e Milan logisticamente non sarebbe male: andrebbe a vivere nella città dove abita la sua compagna, Ambra Angiolini e per giunta comunque non eccessivamente lontana da Livorno (dove vive il figlio). I dubbi di Allegri potrebbero essere legati a eventuali chiamate magari da Torino nel caso la Juventus (i rapporti tra Max e Andrea Agnelli sono sempre ottimi) dovesse continuare ad andare a corrente alternata e Andrea Pirlo non riuscisse a dare la sua impronta alla Signora (la sensazione è che il Maestro resterà saldo al timone della squadra bianconera sino al termine della stagione e alla fine si tireranno le somme).

Alternative ad Allegri? Maurizio Sarri è un'ipotesi affascinante, ma è difficile che decide di prendere la squadra in corsa (e deve anche liberarsi dal contratto con la Juve che scade a fine stagione) mentre salgono le quotazioni legate a un ritorno di Luciano Spalletti anche se la scelta potrebbe non piacere a qualche tifoso della Roma (ricordando il caso Totti...) e comunque dovrebbe trovare un accordo con l'Inter a cui è legato fino al 30 giugno. Con la soluzione Walter Mazzarri sullo sfondo...