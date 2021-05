Allegri torna alla Juve, parte la rivoluzione bianconera

Allegri torna alla Juve: accordo di massima raggiunto, da definire durata e stipendio

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus avrebbe definito l'accordo per il ritorno di Massimiliano Allegri. Al momento non è chiaro se il contratto sarà per 3 o 4 stagioni. L'accelerazione nelle trattative sarebbe avvenuta nella notte per volontà del presidente Andrea Agnelli. La Juventus avrebbe battutto la concorrenza di Real Madrid e Inter. La firma dovrebbe arrivare in serata. Per il tecnico si parla di uno stipendio di 9 milioni di euro a stagione.

Allegri torna alla Juve: uno sguardo al passato per una rivoluzione futura

La Juventus ha quindi deciso di esonerare Andrea Pirlo nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League. Il ritorno di Allegri non è comunque l'unica novità in casa bianconera, anzi, si prospetta una vera rivoluzione nell'ambito sportivo.

La dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto del direttore sportivo Fabio Paratici. Al suo posto verrà promosso il suo braccio destro Federico Cherubini. Non solo, è molto probabile anche la partenza di Cristiano Ronaldo. Lo stesso calciatore nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram un post piuttosto criptico che ha il sapore di un addio.

In sostanza Andrea Agnelli e la dirigenza della Juventus ha sconfessato tutte le decisioni prese in seguito alla partenza di Allegri e confermato i dubbi del tecnico sul fatto che la squadra non fosse più competitiva in ambito internazionale come qualche anno prima.

Parlando invece della vita privata dell'ormai prossimo allenatore della Juventus, la compagna Ambra Angiolini nel corso della trasmissione Domenica In ha smentito le voci di una separazione: "Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire".