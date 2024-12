Allegri, corso d'inglese in Inghilterra: e una squadra di Premier League chiama Max

Massimiliano Allegri, corso d'inglese a Londra per l'ex allenatore della Juventus

Max Allegri è pronto a tornare? Nelle passate settimane timide voci sul Milan quando sembrava che Paulo Fonseca potesse essere in discussione e altre suggestioni sulla Roma (che poi ha puntato su Juric prima e Ranieri poi). In Spagna a inizio novembre qualcuno lo aveva accostato anche al Real Madrid nel caso fosse proseguita la crisi (blancos ora secondi nella Liga, mentre devono risalire dal 24° posto attuale occupato in Champions). Nei giorni scorsi l'ex allenatore della Juventus è stato fotografato a Londra (in tribuna per il match tra Tottenham e Roma) dove sta facendo un corso d'inglese.

Allegri, le voci sul West Ham interessato a Max

Che sia la premessa per vederlo allenare in Premier League? Proprio in queste ore i rumors dei giornali d'Oltremanica (Guardian) raccontano che il West Ham starebbe pensando proprio ad Allegri nel caso di esonero dello spagnolo Julen Lopetegui (ingaggiato la scorsa estate con un contratto biennale).

Gli Hammers sono in difficoltà con appena 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 13 giornate di Premier League e un 14° posto in classifica che li allontana dalla zona coppe europee (Tottenham settimo a quota 20, Nottingham a quota 22). Come se non bastasse sono reduci dal duro 2-5 incassato contro l'Arsenal nell'ultimo turno di campionato.

Allegri è finito nel toto-nomi per l'Arsenal in compagnia di Sergio Conceiçao (che viene considerato il nome più caldo) e Graham Potter (più defilata l'ipotesi Edin Terzic), entrambi senza squadra dopo la fine delle loro avventure rispettivamente alla guida di Porto e Chelsea.

Voci.

La sensazione è che Max stia vivendo un anno sabbatico e, salvo proposte indecenti, lo rivedremo su qualche panchina top a partire dalla prossima stagione.