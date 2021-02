Alonso investito in bici da un'auto: ricoverato in ospedale. Come sta Fernando

Alonso investito in bici, in ospedale per controlli

Fernando Alonso ha avuto un incidente in bici. Il pilota dell’Alpine Renault è stato investito da un’auto mentre si allenava a Lugano. L'ex fuoriclasse della Ferrari è stato soccorso e ricoverato in un ospedale della zona.

Da verificare le condizioni. Secondo Andrew Benson della BBC Fernando Alonso avrebbe riportato la frattura della mandibola. Mentre la trasmissione ‘El Transistor’ in onda sull’emittente radiofonica spagnola Onda Cero spiega che Alonso non ha subito alcuna frattura. A causa di un forte colpo alla bocca, però, avrebbe perso alcuni denti.

Ad ogni modo è stato portato all’ospedale di Berna, dove in queste ore sono previsti ulteriori accertamenti.

"La scuderia Alpine conferma che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si stava allenando in bicicletta in Svizzera. Fernando è cosciente e si sente bene, è in attesa di ulteriori accertamenti" che verranno svolti in queste ore, ha fatto sapere il team Alpine Renault che ha ingaggiato lo spagnolo per il campionato di Formula 1.

E la speranza di tutti i tifosi è che questo incidente non costringa Alonso a ritardare il suo inizio di stagione. Ricordiamo che manca ancora qualche settimana alla prima gara del Mondiale, in programma il 28 marzo in Bahrain.