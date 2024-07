Amadeus, il figlio dall'Inter all'Udinese. José e il paragone con Tacconi

Il figlio di Amadeus passa dall'Inter all'Udinese

Il figlio 15enne di Amadeus e della showgirl Giovanna Civitillo, Josè Sebastiani, lascia le giovanili dell'Inter e passa nell'Under 16 dell'Udinese. Il portiere - che ha questo suo nome in onore di Josè Mourinho che allenava la squadra nerazzurra quando lui è nato - ha ceduto alla corte della società friulana, che ha deciso di investire nel proprio vivaio puntando su talenti italiani.

Josè Sebastiani portiere dell'Udinese Under 16. Il paragone con Tacconi

L’ex direttore dell’Area tecnica dell’Udinese, uno che ha scoperti tanti talenti in carriera, Pierpaolo Marino su X ha usato un paragone importante: "Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all'Udinese: un giorno da ricordare".

José Sebastiani conta già 213mila follower su Instagram, 21mila su TikTok ed è stato anche conduttore di un podcast nell’ultima edizione di Eurovision. Ma la sua grande passione è il calcio.

"Tra 10 anni mi vedo in uno stadio bellissimo – ha spiegato il figlio di Amadeus in una recente intervista a Vanity Fair -, con un sacco di gente che tifa per me e contro di me. Il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio".

"Quando mia mamma era incinta, era in aereo con papà e, davanti a loro – aveva aggiunto José a Vanity Fair -, era seduto proprio Mourinho. Mio padre, da fan sfegatato, si è alzato, è andato a salutarlo e a fargli i complimenti. Poi è tornato e ha detto a mamma solennemente: ‘Nostro figlio si chiamerà come lui’. Lei, all’inizio, non era tanto d’accordo, ma papà è riuscito a convincerla".