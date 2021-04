Amazon, non solo LOL: Pogba e The Pogmentary, la serie sull'ex Juventus

Pogba sbarca su Amazon: The Pogmentary, la serie sull'ex Juventus

Paul Pogba va in gol su Amazon. Arriva The Pogmentary, una docu-serie francese che regala uno sguardo intimo sulla vita, le passioni e le origini del centrocampista in forza al Manchester United (e per tanti anni punto fermo della Juventus) svelando aspetti del calciatore ancora inediti per i fan e la vita di un campione che conta 43 milioni di follower sui social media. Prodotto da Black Dynamite (Mediawan Group), The Pogmentary sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2022.

Pogba, i segreti di Pogmentary su Amazon Prime Video

Nella serie, Pogba racconterà ciò che lo ha reso l’uomo che è oggi e offrirà uno sguardo esclusivo sulla sua vita. I clienti Prime scopriranno il suo mondo attraverso filmati inediti della sua infanzia e dialoghi con la sua famiglia, gli amici e i compagni di squadra. I suoi fan avranno modo anche di scoprire di più sulla sua vita privata, le sue passioni e i suoi traguardi attraverso i momenti chiave del suo percorso nel diventare uno dei calciatori più importanti e iconici al mondo.





“Paul Pogba è uno dei talenti più illustri del nostro tempo e siamo entusiasti di collaborare con lui con un overall deal e con la sua serie The Pogmentary,” ha spiegato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios. “Sappiamo tutti cosa sia in grado di fare Paul su un campo da calcio, ma la sua influenza va ben oltre, rendendolo senza dubbio un’icona per un’intera generazione. Grazie all’accesso senza precedenti che ci ha concesso, Prime Video rivelerà l’uomo dietro alle luci della ribalta, immergendosi nella sua vita fuori dal campo e lasciando che sia lui stesso a raccontare la propria storia con le sue parole”.

“La storia di Paul Pogba è davvero di ispirazione, dimostra come con il duro lavoro, la passione e il sostegno di una famiglia che ti ama si possa raggiungere qualsiasi obbiettivo” ha sottolineato Thomas Dubois, Head of French Amazon Originals for Prime Video. “Questa è esattamente il tipo di storia che vogliamo raccontare qui a Prime Video e proprio il tipo di personaggio ambizioso, unico e di talento che vogliamo mettere in luce con le nostre docuserie. Questo sguardo al dietro le quinte della vita di Paul Pogba intratterrà i clienti Prime in Francia e in tutto il mondo”.

Pogba, LOL e poi... la serie e produzioni di Amazon Prime

Non solo Pogmentary. Prime Video conta produzioni italiane Amazon Original LOL: Chi ride è fuori (con la rete che è impazzita per il tormentone di Lillo), FERRO e Celebrity Hunted – Caccia all’uomo; le serie tv pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo.

Amazon e i diritti tv sulla Champions League

Amazon sta per sbarcare anche nel calcio in Italia con dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22.

Amazon, serie tv italiane in arrivo

Altre serie Amazon Original italiane annunciate e in produzione sono Bang Bang Baby, Vita da Carlo, Dinner Club, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Seconda Stagione e All or Nothing: Juventus.