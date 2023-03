Angela Nasti, la sorella di Chiara e l'amore col calciatore del Napoli? Gossip

Angela Nasti e Pierluigi Gollini, è nato un amore?

Il portiere del Napoli di Spalletti, Pierluigi Gollini, ha festeggiato qualche sera fa a Milano (dopo la vittoria di Torino per 4-0 con doppietta di Osimhen, gol di Kvaratskhelia e Nbambele), il 28esimo compleanno con amici, compagni e ex compagni di squadra. Tra questi anche l'influencer ed ex partecipante al programma Mediaset Uomini e Donne, sorella di Chiara Nasti (compagna del campione della Lazio Mattia Zaccagni, uomo derby nell'ultima sfida con la Roma per la gioia dei tifosi biancocelesti: e Anna Falchi ha regalato una bellissima foto "Per rispetto della tradizione")

Angela Nasti e Pierluigi Gollini, il gossip dopo la festa di compleanno del portiere del Napoli

Pierluigi Gollini e Angela Nasti sarebbero stati pizzicati insieme dunque in occasione della festa del portiere azzurro. Voci, gossip, anche se va detto che la presunta relazione comunque non è ancora stata ufficializzata.

Angela Nasti in passato è stata legata all'ex attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli e al difensore del Bologna, Kevin Bonifazi. Pierluigi Gollini ha avuto una storia d'amore con Giulia Provvedi del duo Le Donatella.

Calcio e gossip news