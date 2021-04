Angelo Borges, a 16 anni meglio di Pelè-Neymar: Libertadores, è nata una star

Angelo Gabriel, gol a 16 anni in Libertadores con il Santos

Angelo Gabriel Borges è entrato nella storia della Copa Libertadores (la Champions League del sudamerica). Il giovane attaccante esterno del Santos (vice-campione in carica, finale persa nel 2020 contro il Palmeiras) ha segnato a 16 anni, 3 mesi, 16 giorni (è nato il 21 dicembre 2004) diventando il più giovane marcatore di sempre nella massima competizione sudamericana per club. Un gol non casuale, visto che Angelo è nel giro della prima squadra da diversi mesi: l'allenatore Ariel Holan crede molto in lui e lo ha già schierato titolare sia in campionato che in coppa. Questa volta lo aveva messo in panchina, ma il suo ingresso in campo nella gara d'andata del terzo turno contro il San Lorenzo (giocata al “Nuevo Gasómetro” nel quartiere Bajo Flores di Buenos Aires) è stato provvidenziale. La rete, segnata nei minuti di recupero, con un tap-in vincente, è quella del 3-1 finale e lo mette nel libro dei record. Meglio di Neymar e Pelè. Battuto il primato di Juan Carlos Cardenas del Racing che aveva segnato nel 1962 a 16 anni, 7 mesi e 2 giorni. Al Santos se ne intendono comunque di 'talenti precoci': Rodrygo Goes, attualmente al Real Madrid, aveva fatto il suo primo goal a 17 anni. Angelo lo ha battuto di quasi 9 mesi.

