Antonio Conte? No, Stefano Pioli in pole per il Napoli. E al Milan...

Napoli-Antonio Conte, sogno difficile

La panchina del Napoli resta al centro delle voci di calciomercato. Francesco Calzona sembra destinato - salvo colpi di scena - a un ruolo da traghettore (dopo essere subentrato a Walter Mazzarri, che era subentrato a Rudy Garcia), tornando ct a tempo pieno della Slovacchia a fine stagione (e a giugno-luglio ci sarà lo storico appuntamento a Euro 2024). Chi al suo posto per guidare il Napoli nella prossima stagione? Il sogno come noto è quello di Antonio Conte, ma al momento la sensazione è che non sarà lui l'uomo sulla panchina della squadra partenopea dal primo luglio. O quantomeno: se il Napoli non dovesse giocare la prossima Champions la trattativa sarebbe ancora più complessa.

Napoli, 'Stefano Pioli in pole position'

E qui c'è una voce piuttosto clamorosa lanciata da Sportmediaset: più di Vincenzo Italiano, tecnico apprezzato da Aurelio De Laurentiis, Raffaele Palladino (che a Monza sta facendo bene) o Francesco Farioli (il suo Nizza è quarto Ligue 1 a 3 punti dal Brest secondo), in pole position "al momento sembra esserci Stefano Pioli. Il suo contratto con il Milan scade nel 2025 ma ci sono molti dubbi sul fatto che possa restare ancora in rossonero". Stando a queste indiscrezioni "De Laurentiis lo stima sia dal punto di vista umano che da quello tecnico, per la capacità di valorizzare al meglio gli elementi a disposizione adattando i suoi principi alle caratteristiche dei calciatori e degli avversari".

Milan, Thiago Motta in pole se Stefano Pioli saluta

In caso di separazione tra Stefano Pioli e il Milan, il nome caldo per il club rossonero resterebbe quello di Thiago Motta, mister di un Bologna che sta stupendo tutti per i risultati ottenuti (già lo scorso anno, non solo in queste stagione da sogno Champions) e per la solidità del suo gioco e dei suoi meccasimi in campo. Un tecnico emergente e di grande carisma, che piace tanto al Diavolo e alla Juventus (se per caso dovesse andarsene Max Allegri, anche lui come Pioli con contratto in scadenza 2025: nelle prossime si capirà di più su un eventuale rinnovo). E il nome di Antonio Conte che gira un po' su tutti questi club (senza però escludere anche un ritorno in Premier League per l'ex mister di Inter e Juventus...)