Antonio Conte vs Marocchi (secondo round su Sky): "Chiacchiere da bar..."

Botta e risposta tra Giancarlo Marocchi e Antonio Conte dopo la vittoria dell'Inter 4-2 in rimonta contro il Torino (i granata conducevano 2-0). "Quando parli di movimenti, di rotazioni, non pensi di chiedere troppo ai tuoi giocatori? Quando si butta il cappello in aria, i tuoi hanno dimostrato che travolgerebbero chiunque, forse stai chiedendo troppo loro?", la domanda dell'opinionista di Sky. E il tecnico nerazzurro ha replicato: ”Quando butti il cappello in aria può succedere di tutto. C’è sempre un filo conduttore, altrimenti di che parliamo? Di chiacchiere da bar. Se il calcio è cappello in aria, tutti avanti a fare la lotta, non sono io quell’allenatore, magari ne conoscete qualcuno voi così. Io penso di aver vinto qualcosa in carriera, non buttando il cappello all’aria e andando avanti di fisico e di furore. Non posso accettare che venga detta una cosa del genere”.

"Però a volte, quando provate a giocare, lo fate con troppa lentezza", lo ha incalzato Marocchi.

“Diciamo che prima eravamo molto lenti e poi abbiamo alzato il ritmo, così che la palla girava velocemente. Giancarlo, quando giocavano noi erano altri tempi. Ora è tutto diverso, l’allenatore dà un’impronta. Prima era molta improvvisazione, è giusto che lo sappiate e che capite il calcio, che non è cappello in aria e tutti avanti”, ha detto Antonio Conte.

E Marocchi: 'Lo devono capire i suoi calciatori'

“Mah, loro o voi, non lo so”, le parole di Antonio Conte.

Antonio Conte discute con Marocchi in diretta TV dopo Atalanta-Inter: “Togliete il vino da tavola”

Un paio di settimane fa dopo Atalanta-Inter i due avevavo già dato vita a un altro botta e risposta.

"Cosa rispondi a chi sostiene che l’Inter sia un po’ diversa a quello del finale di stagione, che gli manchi un po’ di furore agonistico?", aveva domandato l'opinionista di Sky. "Dico a queste persone di togliere il vino da tavola. Anche ammazzacaffè e liquore. Mi auguro che sia un po’ più riflessivo e che sia più attento a quello che dice. Spero non spari delle fesserie come quelle che ha detto", la replica secca dell'allenatore interista.