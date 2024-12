Aon lancia il ‘Programma Aon per lo Sport’

Aon presenta il ‘Programma Aon per lo Sport’

“Il mondo dello sport richiede una gestione professionale del rischio e competenze specifiche. La percezione dei rischi cresce di continuo ed è fondamentale aiutare le società sportive nell’affrontarla”, ha dichiarato Giuseppe Faragò, Vice Presidente Esecutivo e Chief Commercial Officer di Aon nel presentare il “Programma Aon per lo Sport”, lanciato dal leader nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza per la gestione dei rischi, sottolineando come l’azienda sia da oltre 10 anni in prima linea nel supportare il settore sportivo con soluzioni su misura.

Secondo la Global Risk Management Survey di Aon, che analizza i rischi percepiti a livello globale, le principali minacce per le aziende del settore sport & entertainment includono danni al brand o alla reputazione, interruzioni delle attività, attacchi cyber o data breach, aumento della concorrenza e problematiche nella gestione dei fornitori o delle terze parti. Per rispondere a queste sfide, Aon vanta da diversi anni una divisione dedicata al settore Sport, Recreation & Entertainment, che offre un ventaglio di prodotti assicurativi specifici per atleti, organizzatori di eventi sportivi, società, federazioni e associazioni sportive.

“Aon è il partner di fiducia, l’allenatore nell’arena delle decisioni, pronto a offrire consulenza e soluzioni personalizzate alle aziende. Così come un allenatore aiuta una squadra a raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, noi siamo al fianco dei clienti per gestire i loro rischi, condividendone valori e successi”, ha spiegato Faragò.

L’importanza di assicurarsi nello sport è particolarmente sentita, racconta Faragò, soprattutto per le Federazioni, che hanno l’obbligo di coprire gli infortuni dei propri tesserati. Aon gestisce attualmente le coperture di oltre 1,5 milioni di sportivi, sia professionisti che dilettanti, e una media di 10.000 sinistri annui legati al settore. Grazie alla disponibilità di dati statistici dettagliati, Aon può offrire soluzioni personalizzate e consulenze strategiche per ridurre i rischi e prevenire il ripetersi di eventi dannosi.

Aon ha da sempre dimostrato il suo sostegno al mondo dello sport, attraverso numerose iniziative con i principali club ed eventi nazionali.“Supportiamo dal basket alla pallavolo, dal calcio al tennis, dal golf alla vela, condividendone i valori fondanti quali il lavoro di squadra, la collaborazione, il rispetto, la capacità di adattarsi ai cambiamenti e prendere rapidamente decisioni per il raggiungimento dei migliori risultati possibili”, ha commentato Faragò. “Questi principi, fondamentali per il successo sul campo, sono altrettanto cruciali nel mondo degli affari”.

Il supporto di Aon non si limita solo alle grandi realtà sportive, ma si estende anche a quelle locali. “In virtù della nostra presenza radicata sul territorio nazionale, siamo in prima linea in varie iniziative con l'obiettivo di costruire un tessuto sociale più forte e coeso”, ha aggiunto Faragò.

Il legame tra sport e benessere è parte integrante della cultura aziendale di Aon, come dimostra l’iniziativa annuale Aon Sport Games, che promuove il wellbeing tra i dipendenti, uno stile di vita sano, l’inclusione sociale e il superamento delle barriere. “Nell’edizione 2024, oltre 370 colleghi provenienti dalle sedi italiane si sono sfidati in diverse discipline sportive, celebrando i valori della collaborazione e del lavoro di squadra”, ha concluso Faragò. L’evento ha avuto l’obiettivo di avvicinare anche i meno sportivi, dimostrando che lo sport può essere un ponte verso un messaggio positivo di inclusione e benessere.

Con il “Programma Aon per lo Sport”, l’azienda ribadisce il proprio ruolo di leader nella gestione dei rischi e di partner di fiducia per il mondo dello sport. Tra iniziative sociali, soluzioni assicurative su misura e promozione del benessere, Aon si conferma un pilastro fondamentale per Federazioni, società sportive e atleti, aiutandoli a navigare con successo tra le sfide di un settore in continua evoluzione.