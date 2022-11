Arabia Saudita, il Re regala una Rolls Royce a ogni giocatore dopo la vittoria con l'Argentina di Messi

Mondiali 2022, una Rolls Royce per tutti i giocatori dell'Arabia Saudita

La vittoria storica contro l'Argentina di Messi viene celebrata a distanza di giorni in Arabia Saudita. Dopo il giorno di festa nazionale (23 novembre), la famiglia reale con in testa il principe Mohammed bin Salman Al Saud ha deciso di rendere merito alla squadra allenata dal ct Hervé Renard (leggi anche: Chi è Renard, ct Arabia Saudita: il "bel Hervé" e la lezione da mister Juventus, Allegri)

Al termine del Mondiale di calcio in Qatar ogni giocatore della squadra avrà in regalo una Rolls Royce modello ‘Phantom’, dal valore di 500.000 euro. Facendo due conti si parla di un assegno da circa 13 milioni di dollari per far felici tutti e 26 i ragazzi del ct Renard.

Come riporta Harian Metro, non sarebbe la prima volta che i reali arabi regalano una Rolls Royce ai loro giocatori. Al Mondiale del 1994, l'attaccante Saeed Al-Owairan avrebbe ricevuto una ricompensa simile per il gol decisivo realizzato nella vittoria contro il Belgio.