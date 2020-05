Ascolti tv buoni, ma Tiki Taka rischia la chiusura. Ecco perché

Tiki Taka, aria di chiusura per il programma Mediaset

La serie A riprenderà a giocare (o quantomeno si tenterà a chiudere il campionato), Tiki Taka invece rischia di non ripartire. Dopo sette anni il programma calcistico di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo potrebbe chiudere i battenti.

Un addio non solo per questo scorcio finale di stagione, ma anche per la prossima annata. "A incidere sono anche i costi, diventati un problema all’interno dell’azienda di Cologno, costretta in questa primavera ad affrontare un calo di entrate pubblicitarie così elevato che metterebbe in ginocchio pure un colosso", scrive Leggo.

I numeri di Tiki Taka a livello di ascolti tv sono stati anche buoni, con una media spesso vicina all’8% di share, "nonostante abbia dovuto subire diversi cambi di palinsesti, rimbalzando tra un canale e l’altro della galassia generalista di Mediaset". Quest'anno si è registrato il secondo miglior risultato dal punto di vista degli ascolti tv per Tiki Taka. Insomma, non è in discussione l'ottimo lavoro di Pardo e della sua squadra, capaci di raccontare il campionato, i retroscena del calcio italiano e anche far sorridere il pubblico con momenti di leggerezza. Il problema starebbe tutto nella crisi economica e legata all'advertising.