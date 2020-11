Ascolti tv, la nazionale di Mancini ko contro quella di Antonio Conte

La Nazionale di Roberto Mancini vince e convince sul campo ed è a un passo dall'essere testa di serie ai sorteggi dei Mondiali 2022 in programma il 7 dicembre a Zurigo (due pareggi con Polonia e Bosnia o un successo in una delle due sfide e la posizione tra le prime 10 europee nel ranking Fifa sarà ufficiale), ma perde nel duello... degli ascolti tv.

Ascolti tv, Nazionale di Roberto Mancini a 6,1 milioni

Il confronto con gli azzurri dell'era di Antonio Conte ct è infatti perdente. Almeno per il momento. Nelle prime 25 gare con Mancini alla guida degli azzurri l’Italia è andata in gol nel terreno dell'Auditel con 6,1 milioni di spettatori in media a partita e il 26,9% di share. Il top di tifosi collegati per seguire un match di Belotti e compani è stato contro la Polonia di Nations League (8,4 milioni), mentre in termini di share ha vinto la sfida contro Portogallo (sempre di Nations League) che ha toccato il 34,6%.

Ascolti tv, Nazionale di Antonio Conte a 6,89 milioni (senza contare Euro 2016)

Numeri inferiori a quelli di Antonio Conte e della sua Nazionale che ha fatto 6,89 milioni di spettatori a partita con il 27,3% di share, togliendo dal conto i match di Euro 2016, che vide l'Italia arrivare sino ai quarti di finale, sconfitta solo ai rigori dalla Germania. Dovessimo aggiungere anche quelli (Mancini non ha ancora affrontato la fase finale di un Europeo o un Mondiale), l'attuale allenatore dell'Inter volerebbe a quota 9.034.820 con il 36,1%. Il match contro i tedeschi volò a 16 milioni 562 mila, con il 66,34% di share, gli spettatori su Rai1. (oltre a 3.109.900 spettatori medi complessivi su Sky).

Ma ovviamente l'augurio dei tifosi italiani è che il Mancio vince la partita più importante: quella di Euro 2020 che inizierà il prossimo giugno (dopo il rinvio dello scorso anno per la crisi dovuta alla pandemia mondiale di Covid), portando gli azzurri a vincere una manifestazione che nella storia del nostro calcio è stata conquistata solo una volta (nel 1968)....