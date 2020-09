Ascolti tv Tiki Taka: Piero Chiambretti, luci e ombre ma va in gol all'esordio

Tiki Taka è ripartito con Piero Chiambretti al comando dopo anni di collaudatissima conduzione by Pierluigi Pardo. L'esordio è abbastanza positivo, pur tra luci e ombre, ma difficilmente poteva esser diverso. Una conduzione brillante e ironica, come ci si poteva aspettare da un top player del suo calibro. Ma il programma perde qualcosa dal punto di vista del ritmo arrembante da bar sport e calcio parlato che molti tifosi si attendono seguendo una trasmissione di approfondimento post giornata di serie A. “Cercherò di non far rimpiangere il grande Pier Pardo, fondatore di questa trasmissione. Io non sono un giornalista sportivo, sono soltanto un appassionato di calcio, che è lo sport più bello del mondo“, ha detto Chiambretti in onda. Chiaramente, essendo stata una puntata zero - che ha avuto Filippo Inzaghi, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Nicola Berti tra gli ospiti (oltre a colonne portanti come Franco Ordine e Giampiero Mughini) - servirà qualche settimana per dare un giudizio definitivo su Chiambretti in sella a un programma sportivo.

Tiki Taka al 7% negli ascolti tv con punte dell'11% su Italia nella prima puntata dell'era post-Pardo

E più di giudizi e recensioni toccherà all'Auditel dare una sentenza. I freddi numeri degli ascolti tv. In questo esordio dicono e non dicono: 546.000 spettatori con il 7% totale e il 10% sul pubblico maschile e picchi dell’11% di share attiva su Italia 1. Si può dire benino, anche tenendo presente che la prima di Tiki Taka è andata in onda in un lunedì sera anomalo con la concorrenza dei salotti post-Elezioni Regionali e Referendum. Quasi tutte le reti nella fascia si sono schierate sul tema caldo dell'approfondimento politico. Su Rai1 l’appuntamento con Rai News ha convinto 252.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Canale 5 il Tg5 (trainato da un Grande Fratello Vip in grande spolvero) è stato visto da 398.000 spettatori con l’11.9%. Su Rai2 Speciale Tg2 – Election Day ha fatto 272.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte è arrivato al 3.6% con 274.000 spettatori. Ecco dunque che nel confronto Tiki Taka tutto sommato ha retto bene. Aspettando la prova del nove della seconda puntata...