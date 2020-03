Atalanta ai quarti di Champions. Poker di Ilicic al Valencia. Gasperini: "Qualcosa di straordinario"

Atalanta fda sogno: espugna il Mestalla con un 4-3 firmato Ilicic (dopo il 4-1 dell'andata) e vola ai quarti di Champions League: "Non è mai normale fare così tanti gol, spesso quattro. E' veramente qualcosa di straordinario. Dopo un inizio difficile, abbiamo preso le misure di questa competizione e arriviamo da quattro vittorie di fila. Siamo molto felici di quello che abbiamo rappresentato per un territorio che soffre così tanto", le parole di Giampiero Gasperini a fine match.

L’Atalanta è la prima squadra all’esordio in Champions League che riesce a raggiungere i Quarti di finale dai tempi del Leicester, nel 2016-17, e la prima italiana a riuscirci dalla Lazio, nella stagione 1999-00.

L'allenatore della squadra bergamasca sul poker di Ilicic (giocatore più 'anziano', a 32 anni e 41 giorni, capace di fare quattro gol in una gara esterna di Champions League): "Voleva uscire e gli ho detto di darmi un minuto. Io lo conosco, so che in campo quando fa un'azione fa fatica a recuperare, ma dopo due minuti va più forte di prima. L'ho lasciato in campo per fargli fare il quarto gol (ride ndr)".

L'Atalanta esce dal doppio confronto con il Valencia con due vittorie. La Dea è parsa forte e cresciuta durante questa Champions anche dal punto di vista mentale: "Il rigore iniziale è stata una bella iniezione di fiducia, poi abbiamo un po' faticato nel primo tempo. Abbiamo preso dei gol evitabili, ma abbiamo anche fatto tante cose buone. Volevamo vincere confermando quanto di buono fatto in questo ottavo di finale". Gasperini non ha dubbi: "Abbiamo ampi margini di miglioramento e abbiamo preso le misure alla competizione".

"C'è tanta gente che è a casa e non può festeggiare. A loro voglio dire che avremo tutto il tempo per farlo. A fine campionato faremo un festone per tutto e anche per questo pericolo che sconfiggeremo", conclude l'allenatore dell'Atalanta.

