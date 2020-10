Atalanta da scudetto? Anche i bookmakers puntano sul tricolore di Gasperini

Il 4-1 con cui l'Atalanta ha piegato senza appello la Lazio all'Olimpico è un segnale forte per il campionato: la Dea quest'anno sarà nella partita per lo scudetto. Se nelle ultime due stagioni la squadra di Gasperini era partita piano per poi accelerare con il passare dei mesi (diventando macchina da gol e rullo compressore difficile da fermare), a questo giro sembra che il Papu Gomez e compagni siano già carichi. Sei punti in due partite (8 reti segnate, egualmente ripartite tra Torino e Lazio) e la sensazione che questo potrebbe anche essere l'anno buono per compiere un'impresa storica sulla scia del Verona di Osvaldo Bagnoli o del Leicester di Claudio Ranieri. Per certi versi ancora più clamorosa.

I bookmaker ci credono: Sisal Matchpoint dà l'Atalanta al terzo posto nelle quote scudetto: 6 contro 1 (scommessa interessante) dietro a Juventus e Inter che sono appaiate in testa (2,5). Poi Milan e Napoli che sembrano giù più staccate (a 12). Le altre? Tagliate fuori (Lazio a 33 e Roma a 50). D'altronde la Juventus di Pirlo deve ancora dimostrare di essere una corazzata imbattibile in grado di dare l'assalto al decimo scudetto consecutivo, mentre l'Inter di Antonio Conte è una candidata autorevole al titolo, ma dovrà certamente registrarsi in difesa per non subire scossoni in un campionato lungo e difficile.

Intanto Gasperini si nasconde, ma non troppo: "Siamo da scudetto? Non lo so, siamo migliorati e possiamo continuare a farlo. Davanti siamo sicuramente più forti, negli altri reparti abbiamo allargato la rosa. Oggi le squadre che possono parlare di scudetto sono Juventus, Inter e forse il Napoli. Le altre, si vedrà. Noi giochiamo per fare il massimo, se me lo chiedete oggi, dico di no. Fra 20 giornate saprò dire di più", ha spiegato il tecnico dell'Atalanta dopo la vittoria per 4-1 con la Lazio all'Olimpico.