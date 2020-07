Atalanta super: Juventus si salva con i rigori. Gasperini: "Penalty De Roon? Interpretazione folle"

JUVENTUS-ATALANTA 2-2, GASPERINI: "RIGORE DE ROON? INTERPRETAZIONE FOLLE"

"Il rigore di De Roon? Si dice che il regolamento e' questo, ma vale soprattutto in Italia. Oggi ci e' capitato contro, fine. Dobbiamo tagliare le braccia ai difensori? Non e' il primo rigore dato cosi', ne abbiamo visti tanti in tutte le partite. E' una follia, c'e' questa interpretazione in un altro campionato del mondo? Non mi sembra. Dalle altre parti non e' cosi', e' sbagliato". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match pareggiato in casa della Juventus per 2-2 con due rigori concessi ai bianconeri, uno dei quali duramente contestato dagli ospiti. "Abbiamo fatto bene al cospetto di una grande squadra - commenta il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn - avevo detto ai ragazzi di interpretarla in previsione della Champions visto che affronteremo squadre di questo valore. Esco da questa partita molto contento per la prestazione e dispiaciuto per non aver vinto. A un minuto dalla fine c'erano le condizioni e i meriti per vincere".

JUVENTUS-ATALANTA 2-2, GASPERINI: "CINQUE PUNTI ALLA CHAMPIONS. MAI PENSATO ALLO SCUDETTO"

Una vittoria sfumata nel finale che avrebbe potuto proiettare gli orobici al secondo posto e in corsa per lo scudetto: "Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo e' quello di arrivare alla Champions per il secondo anno di fila, ci mancano cinque punti matematici, poi la posizione di prestigio ha il suo valore e nessuno lo nega", spiega Gasperini, che poi sottolinea come siano stati i punti persi negli scontri diretti a fare la differenza. "Gli episodi negli scontri diretti con le big sono andati in una sola direzione, tanti punti persi ma noi non abbiamo mai pensato allo scudetto. Abbiamo alzato il nostro target - aggiunge l'allenatore della Dea - nel girone d'andata potevamo fare qualche punto in piu'. Non possiamo pensare allo scudetto, stare in Champions ha gia' un valore enorme per noi, e' un grande traguardo".

JUVENTUS-ATALANTA 2-2, SARRI "HO PENSATO ANCHE DI POTER VINCERE"

"Dopo le difficolta' del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una partita diversa e abbiamo meritato il risultato. In un certo momento ho pensato di poter vincere. E' comunque un punto importante. Quanto pesa? Come un punto: ora ne abbiamo otto di vantaggio sulla seconda e non sette". Cosi' l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri al termine del match pareggiato contro l'Atalanta per 2-2 con una duplice rimonta firmata da Ronaldo su rigore: "Abbiamo affrontato una delle squadre piu' in forma d'Europa - aggiunge il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn - E' stata una partita con un livello di difficolta' enorme in questa fase. Abbiamo fatto l'errore di voler la palla addosso, col modo di difendere aggressivo che hanno e' un rischio. Giocare contro l'Atalanta e' difficilissimo". Sarri si focalizza poi sui singoli: "Era una partita difficile per gli attaccanti, soprattutto per Dybal. Nella parte finale abbiamo provato con Higuain. Pjanic non stava benissimo - conclude l'allenatore della Juventus - per questo ho preso delle decisioni diverse per evitare il rischio di infortuni".

JUVENTUS-ATALANTA 2-2 TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (12' st Alex Sandro); Rabiot, Bentancur, Matuidi (38' st Ramsey); Bernardeschi (13' st Douglas Costa), Dybala (26' st Higuain), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Pjanic, Rugani, Olivieri, Muratore. Allenatore: Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (30' st Caldara), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (31' st Tameze), Castagne; Gomez (24' st Malinovskyi), Ilicic (15' st Pasalic); Zapata (25' st Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Czyborra, Bellanova, Colley. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 17' pt Zapata (A), 10' st rig. Ronaldo (J), 36' st Malinovskyi (A), 45' st rig. Ronaldo (J)

NOTE: Ammoniti: Bernardeschi, Cuadrado, Rabiot (J); Pasalic, Hateboer (A). Recupero: 2' pt e 3' st