Atleti più pagati del mondo nel 2024: Cristiano Ronaldo doppia Lebron James. Mentre Sinner... / La classifica

Cristiano Ronaldo resta il re degli sportivi d'oro. CR7 si conferma l'atleta più pagato al mondo in questo 2024. L'ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus infatti stacca tutti con 260 milioni di dollari guadagnati grazie al ricchissimo stipendio che percepisce in Arabia Saudita (200 mln) più 60 milioni dai vari contratti di sponsorizzazione (da Nike a Clear per fare qualche nome).

Al secondo posto c'è la star del golf Jon Rahm a quota 218 milioni. Il campione spagnolo ha incassato 198 milioni sul campo e $20 milioni da sponsorizzazioni come Callaway e Adidas (il secondo re del green in classifica è staccatissimo: Rory McIlroy 19° con 80,1 mln).

Il podio viene poi completato dal grande rivale in tutta la carriera di Ronaldo, ossia Lionel Messi. Per la Pulce, che a luglio 2023 aveva lasciato l'Europa per andare a giocare negli Stati Uniti (all'Inter Miami di David Beckham) 135 milioni di cui 65 milioni dal campo e 70 milioni derivano da brad e diritti di immagine (tra cui Adidas, Budweiser e Pepsi).

Medaglia di legno per la leggenda del basket, Lebron. King James - pur doppiato da Cristiano Ronaldo - è al quarto posto assoluto con 128,2 milioni. Per il Prescelto, stella dei Los Angeles Lakers, sono poco più di 48 mln dal campo e il resto dai vari brand di cui è uomo immagine (tra cui Nike, AT&T e Pepsi).

La top 5 è completata dal greco, star Nba, Giannis Antetokounmpo con 111 milioni suddivisi tra ingaggio dei Milwaukee Bucks (46 mln) e i vari sponsor tra cui Nike e WhatsApp (65 mln complessivamente).

Kylian Mbappè è appena dietro: l'attaccante francese - che in estate ha lasciato il Psg per passare al Real Madrid - ha guadagnato 110 milioni.

Al settimo e ottavo posto due ex Real Madrid Neymar e Karim Benzema rispettivamente con 108 e 106 mln per il brasiliano e il francese che attualmente militano nel serie A dell'Arabia Saudita. Completano la top 10 un altro fenomeno Nba, Stephen Curry dei Golden State Warriors con 102 mln (di cui circa 50 dai brand) e l'unico rappresentante del football americano Lamar Jackson: 100,5 mln, il quarterback dei Baltimore Ravens (che precede il collega Joe Burrow quarterback dei Cincinnati Bengals con 100 milioni).

Tra gli altri, da segnalare il 13° posto di Shohei Ohtani, stella del baseball più pagata al mondo (85,3 mln per il talento giapponese) che precede il pugile più ricco, Canelo Alvares (85 mln per il messicano). Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen? E' 'solo' diciasettesimo con 81 milioni

Per quanto concerne gli italiani è Jannik Sinner è lo sportivo azzurro che ha guadagnato di più nel 2024. Il numero 1 del tennis mondiale - vincitore di due tornei del Grande Slam (Australian Open e Us Open), Atp Finals e seconda Coppa Davis - ha guadagnato 65 milioni di euro. Circa 16 dai montepremi dei tornei del circuito Atp, altri 6 dal trionfo nel torneo delle star a Ryadh e circa 40 restanti da sponsorizzazioni piuttostoché merchandising (tra le aziende che lo hanno scelto spiccano Nike, con cui ha sottoscritto un contratto decennale da 150 milioni, oltre ai marchi del lusso Gucci e Rolex e brand italiani come Lavazza e Intesa Sanpaolo).