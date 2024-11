Atp Finals, la guida al torneo di tennis di Torino nel nome di Sinner

Al via le Atp Finals di Torino

Dopo giorni di allenamenti ed appuntamenti ufficiali tra tennis e spettacolo domenica le Atp Finals di Torino prenderanno ufficialmente il via. Si tratta dell'ultimo grande impegno della stagione 2024 che ha avuto in Jannick Sinner il protagonista assoluto; l'altoatesino infatti non solo si è conquistato il numero 1 della classifica Atp, non solo ha vinto due tornei dello Slam (Australian Open e Us Open), non solo ha conquistato anche tornei Master 1000 (ultimo in ordine di tempo quello di Shanghai) ma è finito al centro delle polemiche per la famosa vicenda legata al presunto caso di doping, che non si è ancora concluso.

Per questo, ma anche per il fatto di giocare "in casa", stanno aumentando le attese dei tifosi che attendono solo una cosa: la finale con l'altro "big" della stagione, Carlos Alcaraz.

Il Torneo

Ieri sono stati sorteggiati i due gironi: nel girone Nastase, Sinner è finito assieme all'australiano De Minaur, allo statunitense Fritz (sconfitto in finale a New York) ed il russo Medvedev. Nell'altro gruppo, Newcombe, ci sono Alcaraz, il tedesco Zverev, il russo Rublev ed il norvegese Ruud.

Il gruppo Nastase sarà impegnato domenica, martedì e giovedì mentre il Newcombe scenderà in campo lunedì, mercoledì e venerdi. Sabato sono in programma le due semifinali tra i primi due classificati di ogni gironi, in maniera incrociata (cioè, il primo del girone A con il secondo del girnoe B e viceversa). Domenica la finale.

Parallelamente è in corso anche il torneo di doppio con la coppia italiana Vavassori/Bolelli che cercano l'impresa. Il torneo di doppio segue le medesime modalità di quello di singolare.

Due le sessioni: una diurna, con inizio dei match alle 11.30, con il doppio ed il singolare alle 14, ed una serale con il doppio alle 18 ed il singolare alle 20.30. Sinner esordirà appunto domenica alle 20.30 contro De Minaur. Gli orari dei match dell'altoatesino di martedì e giovedì dipenderanno dal risultato della sua sfida di apertura.

Favoriti e Scommesse

Secondo tutti gli esperti con il ritiro di Novak Djokovic i favoriti per il successo finale sono quindi Alcaraz e Sinner e sono tutti sicuri che, a meno di qualche impresa particolare ad esempio da Alexander Zverev, la finale sarà domenica 17 tra i due giovani nuovi padroni del tennis.

L'italiano gioca su un campo che ama, veloce come piace a lui ed avrà di sicuro tutto l'appoggio del pubblico. Dall'altra parte però rischia di avere una pressione eccessiva sulle spalle che potrebbe condizionarne il rendimento.

Ipotesi seguita praticamente anche da tutte le agenzie di scommesse non solo italiane. Sinner ed Alcaraz sono dati quasi alla pari, attorno ad una quota di 1,50-1,60 ed il discatto con gli altri giocatori è pesante. Terzo infatti è proprio Zverev (dato a 3), poi Medvedev a 4,50, Rublev a 6,50 e Fritz a 7. Ultimo Casper Ruud a 17.