Australian Open, Caruso: ko il sostituto di Djokovic. Berrettini-Fognini...

Australian Open 2022, Caruso ko: fuori il "lucky loser" più famoso del mondo

Nulla da fare per Salvatore Caruso eliminato al primo turno degli Australian Open. L'azzurro n.146 del mondo, ripescato nel tabellone principale dopo l'esclusione di Djokovic, ha ceduto in 3 set al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-1.

Australian Open 2022, Berrettini avanti. Fognini ko

Parte col piede giusto agli Australian Open l'avventura di Matteo Berrettini, sconfitta invece per Fabio Fognini. Sono i primi verdetti che arrivano dal cemento di Melbourne dove è iniziata la prima prova stagionale dello Slam. Berrettini ha dovuto lottare non poco per superare lo statunitense Brandon Nakashima, n.68 Atp, piegato 4-6, 6-2, 7-6 (7-5), 6-3, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco. La sorpresa in negativo è il ko al primo turno di Fognini che ha ceduto 6-1, 6-4, 6-4 all'olandese Tallon Griekspoor. Il ligure, n.32 del mondo, alla presenza numero sedici in tabellone con quattro qualificazioni agli ottavi (2014, 2018, 2020 e 2021), dopo aver ceduto il primo set ha provato a recuperare ma si è dovuto arrendere al gioco aggressivo del suo rivale n.62 del ranking.

Australian Open 2022, Nadal facile al secondo turno

Pronostico rispettato per Rafa Nadal che all'esordio nell'edizione 2022 degli Australian Open ha battuto senza grandi difficoltà lo statunitense Marcos Giron, numoero 66 del mondo, 6-1, 6-4, 6-2 dopo un'ora e 46 minuti di gioco.

Djokovic-Australian Open, Nadal: "Giustizia ha parlato"

"Quasi una settimana fa, quando ha vinto in prima istanza - spiega Rafael Nadal - e' stato in grado di riavere il visto e si stava allenando. Ho detto che la giustizia aveva parlato. Se la giustizia dice che il suo visto e' valido e puo' giocare qui, la giustizia ha parlato, quindi e' la cosa piu' giusta, che si meriti di giocare qui. Ieri la giustizia ha detto un'altra cosa. Non saro' mai contrario a cio' che dice la giustizia".

