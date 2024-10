Bagnaia battuto da Jorge Martin nella sprint in Thailandia. MotoGp, mondiale sempre più in salita. Super Bastianini, mentre Marquez...

Bastianini vince la Sprint Race di MotoGP in Thailandia, Jorge Martin allunga su Pecco Bagnaia

Enea Bastianini vince la gara Sprint di Buriram dominando: la Bestia fa con una gara al comando per tutti i tredici giri in programma in Thailandia.

Jorge Martin vince la sfida per il secondo posto con il rivale Francesco Bagnaia (superato quando mancavano poco più di due giri dalla fine) e sale a ventidue punti di vantaggio in classifica generale nei confronti del campione in carica (due volte iridato in MotoGp nelle ultime due stagioni).

Fuori dal podio Marc Marquez (terzo le Mondiale a 82 punti, con Bastianini a 90) che precede Alex Marquez Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Le prime otto moto sul traguardo sono tutte Ducati. Poi Brad Binder con la KTM e la top ten è chiusa da Fabio Quartararo con la Yamaha.