Balotelli al Torino dopo l'infortunio di Zapata: Urbano Cairo pronto a tornare sul mercato

Balotelli al Torino dopo l'infortunio di Zapata?

Le condizioni di Duvan Zapata tengono in ansia il Torino. L'attaccante colombiano si è infortunato sabato sera nel match perso 3-2 a san Siro contro l'Inter. Se lo stop per l'ex punta dell'Atalanta fosse lungo(ossia se si trattasse di rottura del legamento e non di lesione), il club di Urbano Cairo potrebbe tornare subito sul mercato.

E spunta il nome di Mario Balotelli. Secondo La Stampa, agenti e intermediari lo hanno proposto ai granata. Il 34enne attaccante italiano è svincolato dopo la fine dell'esperienza in Turchia (all'Adana Demirspor con 16 presenze, 7 gol e 1 assist nella scorsa stagione), si sta allenando a Brescia e, come aveva raccontato di recenentemente a Sport Mediaset, spera in una "chiamata di una squadra italiana di Serie A" come ci aveva detto in un'intervista recente.

Balotelli-Torino, le alternative a Mario sul mercato degli svincolati

Alternative a Mario Balotelli per il Torino? la 28enne ex punta dell'Udinese Isaac Success, Ben Yedder (reduce dall'esperienza al Monaco) e Choupo Mouting (che ha lasciato il Bayern Monaco).